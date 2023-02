Le RFC Perwez récolte des chaussures de football pour Madagascar

Sur la page Facebook du RFC Perwez, un appel aux dons a été lancé ce mardi 31 janvier, pour des chaussures à crampons, pour enfants et pour adultes. "Pour l’instant, les joueurs s’entraînent pieds nus et se partagent les chaussures pour les matchs", précise le club.

Aude Simon a eu un contact avec l’un des responsables de l’institution malgache. "Il m’a expliqué qu’ils avaient besoin d’aide pour les jeunes, de 6 à 18 ans." Toutes les tailles sont donc recherchées pour cette opération baptisée "SOS crampons".

Bruno Denis, l’un des membres du club brabançon wallon, a relayé la demande. "L’idée est de soutenir ce club de Madagascar, qui n’a pas les moyens d’équiper tous les jeunes. Pas mal de personnes amènent déjà du matériel. On n’a pas vraiment fixé d’objectif, mais tout devra être envoyé pour le 20 mars."

Le RFC Perwez s’investit dans cette opération, qui reste bien entendu ouverte aux autres clubs. "On fait un geste au niveau de notre club. L’AFCC demande de travailler la citoyenneté, on essaie d’envoyer ce message aux jeunes. Nous, on se plaint des conditions climatiques lorsqu’il neige ou qu’il gèle, mais leurs conditions sont encore plus difficiles. Si d’autres clubs de la région souhaitent participer, ils sont les bienvenus. On pensait également envoyer d’anciens maillots, qu’on utilise nettement moins." Un bel élan de solidarité en faveur de la Talenta School Ampahimanga, qui développe en plus du sport un axe environnemental, avec la plantation d’arbres.

Ceux qui désirent participer à la collecte peuvent déposer leurs dons au chalet du club de Perwez, le mercredi et le vendredi, de 17h à 20 h, jusqu’au lundi 20 mars.