Perwez : crowdfunding pour un vélo biplace et intergénérationnel destiné aux seniors du Val d’Orbais

"Nino habite en face du home et on a vu l’établissement prendre forme, puisqu’on jouait au hockey chez les Jaguars, juste à côté", raconte Zakaria. Ils se sont également inspirés de l’ASBL Les Mollets solidaires, qui dispose déjà d’un vélo similaire. "On s’est dit que ce serait bien de mettre en place une activité pérenne et de créer des échanges entre les résidents et les jeunes du coin. Dans notre cas, le jeune pédale et est aidé par l’assistance électrique. Le senior, lui, peut déposer ses pieds sur un plateau ou pédaler, comme il le désire. On en a discuté avec les kinés du home, ils estiment que c’est nettement plus motivant que de faire du vélo d’appartement."

Les maisons de repos sont demandeuses de tels projets qui apportent un vent de jeunesse. "Nous collaborons avec la directrice, poursuit Zakaria. Elle suit l’état d’avancement du projet. Notre objectif, c’est d’acheter le vélo biplace et d’organiser plusieurs balades la première année, avec une équipe de bénévoles. Ensuite, c’est le personnel de la résidence qui s’emparera du projet et se l’appropriera."

Pour acquérir le fameux vélo, un budget de plusieurs milliers d’euros est nécessaire. Un obstacle de taille pour les deux jeunes de 17 ans. "Nous avons lancé un crowdfunding. On espère récolter au minimum 11 000 €, voire entre 12 000 € et 13 000 €. Il y a le coût du produit, mais aussi les frais liés à l’opération de financement participatif."

Ce lundi 30 janvier, peu avant 17 h, 5 975 € avaient déjà été collectés.

"Les gens voient notre projet avec enthousiasme. C’est chouette pour nous. Mais il faut vraiment atteindre ces 12 000 €/13 000 € pour le lancer. Nous devons réaliser une présentation du projet fin avril, il faut déjà avoir le vélo et avoir commencé les balades."

Le lien pour le crowdfunding: https ://steunactie.be/campagne/le-val-d-orbais-a-velo/-15288.

Et si vous avez des questions, vous pouvez contacter les deux étudiants à l’adresse levaldorbaisavelo@gmail.com.