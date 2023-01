Perwez : un total de 46 ans de prison requis pour de multiples vols chez Derbigum-Imperbel

Des camionnettes et des camions ont été utilisés pour les transports nocturnes qui ne circulaient que le week-end ou les jours fériés, par exemple, le réveillon de Noël de 2017.

Ces vols nécessitaient une tête pensante, des dirigeants d’une association criminelle, des véhicules loués, des chauffeurs recrutés parfois quelques minutes avant la commission des faits, des manutentionnaires ou guetteurs à Perwez (de trois à dix exécutants), des endroits de stockage et des receleurs.

Une association familiale au sens propre du terme avec un tonton bien nanti, des femmes, des cousins, des neveux, au total 23 prévenus tous domiciliés à Bruxelles, Schaerbeek et Anvers. Seuls treize d’entre eux étaient présents pour répondre aux questions pointues du président Jean-Michel Hambye qui connaît le dossier sur le bout des doigts, en ce compris les numéros de GSM utilisés par cette bande mais oubliés par leurs détenteurs.

« Du beau monde » dans cette famille

Au cours de l’interrogatoire d’audience, un des prévenus reconnut la difficulté de devoir reconstituer l’arbre généalogique de cette famille (!) présente dans le prétoire. Un autre affirma qu’il y avait aussi "du beau monde" dans cette famille.

Celui qui loua les véhicules déclara ignorer à quoi ils pouvaient bien servir. On lui avait parlé de déménagements.

Un responsable de magasin de bricolage dit avoir refusé les dix palettes proposées par deux inconnus qu’il serait incapable de reconnaître, un autre fit de même car l’achat éventuel ne s’accompagnerait pas de facture. Bref, à les entendre, ils lavaient tous plus blanc que la mère Denis !

Deux vagues de vols

Les vols connurent deux vagues, la première de fin décembre 2017 au 3 avril 2018, la seconde les 19 et 20 août 2018. On ajoutera deux tentatives commises les 25 août et 24 septembre 2018.

L’enquête fut surtout basée sur l’exploitation des GSM des prévenus contre lesquels le parquet requit un total de 46 ans de prison sans s’opposer la plupart du temps au sursis.

Les sanctions les plus lourdes visent bien entendu les dirigeants. Elles vont de cinq ans à un an pour les seconds couteaux et elles tiennent compte des degrés d’implication de chacun.

Prochaine audience le 27 janvier.