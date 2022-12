Perwez : un plan local de propreté à 35 000 euros

Le dossier prévoit d’établir un état des lieux sur l’ensemble du territoire, de fixer des actions prioritaires, et de coordonner le rôle des différents acteurs, qu’ils soient publics, privés, associatifs ou autre.

Le constat, c’est que les problèmes rencontrés sont "les déchets sauvages le long des routes, les dépôts clandestins, la saleté des trottoirs et le manque de sensibilisation d’une partie de la population".

Pour remédier à cela, 22 actions sont prévues dans ce plan: "Une campagne de sensibilisation, des campagnes contre les déjections canines et dépôts clandestins. Un travail sur les infrastructures, avec l’amélioration des poubelles, poubelles à tri et cendriers de rue supplémentaires. Pour aider les citoyens à agir contre les déchets, nous allons distribuer des poubelles de voiture, des cendriers de poche et des sacs de déjections canines. Il y aura de la sensibilisation et de la répression", a poursuivi Véronique de Brouwer. La répression se fera notamment à l’aide des caméras de surveillance.

Les endroits visés par le programme sont le centre-ville de Perwez, les places importantes, le RAVeL ou encore les abords des bulles à verre et les arrêts de bus.

"L’investissement total est de 35 000 €, avec un subside possible de 25 000 €. La réalisation de ce dossier n’a pas été simple et nous avons multiplié les collaborations. Notre volonté était d’impliquer différents acteurs."

« Je suis assez dubitatif »

Le groupe DRC + (opposition), représenté par trois conseillers, a salué la qualité de ce plan local de propreté. Avec toutefois une critique: "Un budget de 35 000 € et 22 actions, dont une coûtera, selon vos estimations, 16 000 €. Il s’agit de la journée de sensibilisation (NDLR: en fait une semaine, avec plusieurs activités) . Je suis assez dubitatif sur cette répartition, j’aurais préféré voir les moyens être affectés de manière plus équilibrée", a commenté Jean-Marc Aldric, avant de s’abstenir.