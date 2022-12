Perwez : 10 millions au budget extraordinaire, mais également 27 « pots » pour 1 million d’euros

Le budget communal 2023 de Perwez prévoit 778 000 € supplémentaires pour l’énergie, 715 000 € de plus pour les dépenses de personnel, 228 000 € de plus pour les transferts ou encore 110 000 € de plus pour les pensions. Les dépenses ordinaires ont été impactées par le contexte économique. Heureusement, les recettes également. Au moins en partie. Et la réserve de 500 000 €, destinée à l’énergie, n’a pas dû être intégrée au budget 2023. "Ce sera sans doute pour 2024, car nous n’en aurons, a priori, pas besoin pour 2023", s’est réjoui Jordan Godfriaux, le bourgmestre de Perwez, au conseil communal, ce mardi.