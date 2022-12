Perwez : la famille Rivera est toujours dans l’attente de sa régularisation

"Quand notre cas a été médiatisé au mois d’avril, les gens nous ont félicités, explique Daniel Rivera, 46 ans. Ils pensaient que grâce à la pétition et aux reportages, la situation s’était décantée. Mais rien n’a changé, nous sommes toujours dans l’attente. La seule différence, c’est que les gens ont découvert notre parcours, le fait que je travaillais au Salvador pour Google et ma femme pour Unilever, que l’on avait une bonne situation jusqu’à ce qu’on nous menace d’extorsion. Désormais, certains ici s’intéressent à notre cas et prennent régulièrement des nouvelles."

Les deux filles du couple, Daniela (8 ans) et Elizabeth (5), sont scolarisées à Perwez, et Violeta, la maman, a déjà fait deux stages au cours de sa formation d’aide-soignante, l’un au Val d’Orbais, l’autre à la résidence Trémouroux, deux établissements de Perwez. "Violeta va aussi entamer un stage à la clinique Saint-Luc de Namur, au mois de mars. Elle devra se lever vers 5 h 30 du matin et prendre deux bus pour se rendre sur place. Sauf que tous ces efforts ne serviront à rien si on ne reçoit pas nos papiers. Son diplôme ne serait pas reconnu…"

Ce qui frustre énormément la famille Rivera, c’est que les parents n’ont pas le droit de travailler, malgré une promesse d’embauche pour Daniel. "Nous n’avons qu’un document qui nous permet de rester en Belgique légalement et autorise les filles à être scolarisées, car elles sont mineures. Si on reçoit une réponse négative, l’expulsion ne pourra pas se faire pendant l’année scolaire. Il faut donc absolument qu’on obtienne une réponse positive avant le mois de juin."

Pendant que Violeta se forme, malgré un parcours déjà réalisé au Salvador, Daniel apprend encore et toujours le français avec l’ASBL L’hirondelle. "Je fais aussi du bénévolat lors des spectacles de l’école de danse de ma fille. Je sers les bières au bar (il rit) . C’est bête, mais j’y rencontre énormément de personnes. Les gens en profitent pour venir me parler. C’est très chouette."

« On ne va pas abandonner… »

Il ne perd pas espoir, malgré le temps qui passe. "On ne va pas abandonner après avoir déjà réalisé une grande partie de la procédure de régularisation (NDLR: ils ont quitté le Salvador en 2019) . Retourner au Salvador, ça veut dire vivre dans la peur et l’insécurité, d’autant que le pays se militarise… On pourrait aussi choisir un autre pays européen, mais imaginez le choc pour nos filles. Elles ont déjà vécu beaucoup de choses et ça les a marquées. Quand j’ai évoqué la possibilité d’un déménagement de Perwez à Bruxelles, l’aînée s’est mise à pleurer. Elle ne veut pas quitter son école de danse, sa classe, ses amis."

Daniel Rivera conserve malgré tout son optimisme et sa bonne humeur. "D’ailleurs, nous avons de la chance. La Commune et le CPAS de Perwez nous aident financièrement. Sans quoi, ce serait impossible. Je suis toujours positif, même si ce n’est pas toujours facile. Ma mère est décédée en mars, je n’ai pas pu faire le voyage pour lui dire au revoir et assister à ses funérailles. Mes proches me manquent aussi. Même si avec le temps, je me rends compte que mes amis de Perwez sont devenus comme une famille."