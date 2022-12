Perwez : la Bonne Entente jouera « L’Grande Duduche » à partir du 7 janvier

"L’auteur mouscronnois Christian Derycke nous envoie chaque année ses pièces en wallon et nous en sélectionnons une, explique Maurice Vankoekelberg, l’un des neuf acteurs. Nous avions déjà choisi cette pièce afin de la présenter en 2021, mais cela n’a malheureusement pas pu se faire à cause de la crise sanitaire. Nous avons donc décidé de la reprendre cette année."

Une pièce humoristique, en trois actes, mise en scène par Robert Berwart. "L’histoire se déroule dans un home, poursuit Maurice Vankoekelberg. Il y a trois résidents et la dame qui les rejoint est surnommée la Grande Duduche. Elle a tenu par le passé une maison close. Deux résidents se rendent compte qu’ils ont déjà assisté à un de ses spectacles…" Voilà pour la trame d’une histoire que chamboulera le gros lot remporté par un résident à l’EuroMillion.

L’excitation est évidemment grande pour la troupe, qui jouera les 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 janvier ainsi que les 4 et 5 février. Une représentation le samedi soir, l’autre le dimanche après-midi, pendant cinq week-ends d’affilée. "C’est un rythme assez soutenu. Auparavant, nous jouions douze fois, vu le succès. La salle était comble à chaque fois. Nous avons attiré près de 2 500 spectateurs avant le Covid."

La troupe des jeunes en première partie

Mais La crise sanitaire étant passée par là, les Perwéziens ont donc prévu ces dix dates. Et déjà 1 250 réservations ont été enregistrées pour cette Grande Duduche mais aussi pour Dins qué monde qu’on vëke ( Dans quel monde vit-on) que la troupe de jeunes présentera en première partie. "Cette troupe des jeunes existe depuis une douzaine d’années. Ils étaient à l’époque en 5e primaire et certains ont maintenant terminé l’université. Mais ils gardent leur motivation et sont impatients de présenter cette petite pièce en un acte."

En deux mots, que raconte Dins qué monde qu’on vëke ? "Ce sont des personnes qui se trouvent en pays d’Ardenne et vivent dans la nature. Ils reçoivent dans leur gîte des Bruxellois et des touristes des environs. Sauf que les Ardennais n’ont pas de smartphone et ne sont guère connectés, vu l’absence de réseau. C’est la rencontre entre ces deux mondes qui est présentée."

Pour Maurice Vankoekelberg, le théâtre en wallon est une vraie passion: "J’ai toujours dit que je ferais du théâtre wallon. Quand j’ai pris ma passion de l’enseignement en 2002, j’ai rejoint l’Amitié sauveniéroise, avant d’accepter l’invitation de la Bonne Entente. Avec mes parents, on parlait wallon à la maison. C’est aussi le cas des autres comédiens…"

Réservations auprès de Carine Vase (0477 32 83 03) ou par e-mail à l’adresse mauricevkg@gmail.com.