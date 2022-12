Micro-boulangerie, macro-sens : à Perwez, l’étonnante reconversion de Matthieu Van Cottom

Après avoir travaillé 20 ans dans la gestion de projets d’analyses médicales, ce Perwézien de 55 ans a décidé de transformer son burn-out en quelque chose de positif. "J’ai eu besoin de retrouver mes fondamentaux, de retrouver ce qui me faisait vibrer, de retrouver de l’énergie. Avec ma formation de nutritionniste et diététicien, je me suis tourné vers l’alimentaire. Ma passion." Sa première idée était de s’approcher au maximum du goût de la baguette française, celle qu’on dévore pendant nos vacances dans l’Hexagone. Le tout, avec les bases du développement durable.

Il ne s’est toutefois pas lancé tête baissée, mais a suivi plusieurs cursus: boulanger pâtissier, mais aussi marketing, gestion et communication. Un projet mûrement pensé… et original.

Car il ne s’agit pas d’une boulangerie classique. "J’ai envie de travailler seul, de manière autonome. Et je ne veux pas non plus gérer une boutique, avec un employé. Cela ne me correspond pas. J’ai donc pensé à cette micro-boulangerie. J’ai une production limitée. Des baguettes, focaccias et tartes salées précuites, que les gens préparent quand ils le souhaitent et qui sont fraîches au moment de les manger. Trois pains différents, des viennoiseries, pains briochés, matons et frangipanes. Puis des saisonniers: galette des rois ou reines, croûtes aux fraises, biscuits. Pour l’instant, j’ai par exemple des cougnous et des spéculoos."

Sa matière première est sélectionnée minutieusement. "Au-delà des circuits courts et du local, je suis convaincu et je m’inscris dans la logique de filière. Pour le froment, par exemple, je suis un maillon de la chaîne. Je m’intéresse à ce qu’il y a avant, les conditions de culture et tout ce travail. Je me mets à table avec le producteur pour fixer le prix. S’il investit dans du matériel qui améliorera la qualité du produit, je suis prêt à accepter de le payer à un prix supérieur."

« Pousse lente »

Dans cette logique de penser à la durabilité avant l’efficacité, il mise sur la "pousse lente". "Je mets moins de levure, la pousse peut durer 18 à 36 heures. Si je prépare la pâte pour les baguettes le mercredi soir, je ne la cuirai que le jeudi soir. Des études ont montré que cela facilite l’assimilation des protéines. Cela permet aussi d’avoir davantage d’arômes. Il y a également peu de pétrissage, donc on utilise moins les machines."

L’inconvénient, c’est que ça prend plus de temps. Et que le petit atelier a aménagé dans la maison de la chaussée de Wavre limite évidemment la quantité d’aliments produits. Pas grave, le Perwézien n’a pas la folie des grandeurs.

Pour fixer les prix de vente, Matthieu Van Cottom veillera à se trouver dans une fourchette proche de deux boulangeries qu’il prend en référence. "La règle générale, c’est de multiplier par 2, 3 ou 4 le prix de la matière. Moi, j’essaie plutôt de me rapprocher au maximum de mes dépenses. J’additionne donc les prix de l’énergie, du temps pour la manipulation, de la matière première, etc. Et je m’adapte rapidement aux hausses."

L’envolée des prix de l’énergie le touche justement moins que les autres boulangeries. "Je travaille seul, petit, je peux réduire mon salaire si nécessaire, ma méthode de production est lente, avec la pousse lente. Dans mon atelier, il y a 11 degrés en hiver et 20 en été, je ne chauffe pas. Je n’ai pas non plus de loyer, vu l’absence de boutique. C’est micro, donc pas besoin de grosses installations. Mes charges quotidiennes sont limitées."

Commandes en ligne

Comment vendre sans boutique ? Matthieu Van Cottom mise sur la confiance et un concept inédit: "Les gens commandent en ligne, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Je m’occupe ensuite de la production et je leur envoie un code d’entrée. Ils peuvent venir dans le dépôt, à l’heure qui leur convient, pour venir enlever leur commande. Je pense que mon public a envie de ce lien de confiance et d’un contact avec un artisan."

Pour se lancer, malgré des coûts réduits, Matthieu Van Cottom a néanmoins lancé un financement participatif. "Il y a plusieurs paliers: le premier est à 1 800 €, le dernier à 7 500 €. Cela me permettra d’acquérir du matériel. Un vrai pétrin, des panneaux photovoltaïques ou un laminoir."

www.mottocbakery.be