Avec Bilal, en immersion sur le chemin de l’exil au Foyer, à Perwez

Comme de nombreux Syriens, Bilal a vécu ce brusque changement. "Bilal, mon fils, je veux que tu t’en ailles. Il n’y a plus de vie à vivre ici. Pars et emmène ton cousin."

Le jeune homme s’est exécuté. Il a quitté son pays natal et a emprunté le chemin de l’exil. Il a notamment effectué une traversée de la mer Égée sur un bateau pneumatique, après avoir payé un passeur. Sur ce chemin, il y eut des rencontres, parfois belles, souvent violentes et traumatisantes.

La traversée sur un bateau pneumatique. ©ÉdA

Le récit a été recueilli par Christophe Krirem, scénarisé par l’animatrice du centre culturel de Perwez Patricia Davies, puis transformé en mapping, par Stéphane Brogniez.

"Ce projet raconte le parcours d’un jeune migrant syrien, qui est arrivé à l’Hirondelle, l’association perwézienne qui accompagne les réfugiés, explique Patricia Davies. Cette projection se veut immersive, elle plonge le public dans la situation vécue par Bilal, pour susciter l’empathie et pousser à la solidarité." Objectif atteint.

©ÉdA

Si Bilal a accepté que son histoire soit projetée, c’est qu’un lien de confiance s’est créé avec Christophe Krirem. "Ma première rencontre avec lui remonte à 2016. Nous avons mené des recherches pour trouver un logement, puis un emploi, alors qu’il sortait du centre d’accueil. Puis ces rencontres se sont transformées en une relation amicale. Il m’a confié petit à petit son bout d’histoire. Et un jour, nous avons pris le temps de retracer son récit de vie, de A à Z."

Ce qui a marqué Christophe Krirem, c’est la solidarité et l’humanité entre les migrants. "Sur le chemin de l’exil, il y a de nombreux pièges, mais l’entraide est très présente. Certains n’hésitent pas à soutenir les plus faibles, quitte à faire passer leur migration au second plan. Ils se sacrifient pour les plus vulnérables."

Quand le directeur du centre culturel de Perwez lui a demandé s’il pouvait trouver le récit d’un migrant à diffuser à un large public, Christophe Krirem a saisi l’occasion. "Au départ, on a proposé à un groupe d’apprenants de l’Hirondelle de créer les images. Mais ils ont eux-mêmes vécu ces situations. C’était difficile émotionnellement et il y avait une certaine pudeur. Ils n’avaient pas non plus spécialement l’envie de partager leur histoire avec n’importe qui. Ils avaient aussi peur que leur propre expérience rejaillisse sur le contenu du témoignage de Bilal."

Du coup, c’est Stéphane Brogniez qui s’en est chargé. Une première projection a eu lieu au club de football de Perwez, avec des jeunes, accompagnés par leur entraîneur. Mais le Foyer compte bien profiter de cette magnifique réalisation pour en faire profiter un maximum de personnes.

Bilal a traversé le Liban, plusieurs pays de l’Est et la mer Égée avec son cousin et Hannah. ©ÉdA

"On va la faire voyager, assure l’animatrice du Foyer. Vers les écoles, forcément. Ensuite, nous allons réfléchir aux événements qui pourraient également convenir. On aimerait cibler les publics qui ont besoin de voir ce récit, les publics pas toujours sensibles à cette thématique de la migration."

Après la projection, chacun est invité à décrire l’émotion qui l’habite puis à écrire à Bilal un message dans le livre d’or.

"Bilal a évidemment donné son autorisation pour qu’on utilise son histoire même si au début, il estimait que c’était finalement assez banal pour des migrants, que certains avaient vécu pire que lui et que ça n’intéresserait pas les gens, ajoute Christophe Krirem. Je suis curieux de voir sa tête quand je lui remettrai le livre d’or."