Perwez : le « Labo des associations » s’apprête à faire son show

"C’est un projet participatif avec les associations qui collaborent souvent avec Centre culturel. Un peu comme de la télé-réalité, plusieurs personnes resteront enfermées tout le week-end et devront créer un show qui sera présenté au public le dimanche à 17 h", explique l’équipe du Centre culturel.

Les ASBL qui ont répondu favorablement sont Orbais Ki Bouge, Cecifo, le Blanc BWES, Travers Émotion, l’Hirondelle, la Bonne Entente, le Télévie et Code Mémoire. Le Centre culturel et le Centre d’expression et de créativité Osez’Art participent également à cette aventure.

Lors d’une réunion préparatoire, la thématique a déjà été définie. Il s’agira du vivre ensemble et la quête de sens et du bonheur. "On se prend déjà beaucoup la tête pour l’instant, donc cette thématique sera développée avec légèreté, sur le ton de l’humour." Une expérience similaire a déjà eu lieu par le passé, mais en deux heures seulement et non sur un week-end entier. "Et le résultait était très drôle."

Le week-end prochain, trois disciplines seront abordées et pour chacune d’entre elles un ou deux professionnels encadreront les participants. "Il y aura un atelier vidéo animé par Dimitri Petrovic et Julien Sartillo. Un atelier théâtre, avec David Nobrega. Et un troisième atelier “corps et voix”, en compagnie de Julie Devonin." Les trois parties seront complémentaires et liées par la thématique centrale, choisie par les participants. "Ce qui est chouette, c’est qu’il s’agit d’une nouvelle expérience. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Pour ne pas qu’il y ait d’attentes démesurées, on ne l’a pas appelé “spectacle” mais bien Labo des associations."

Ce sera bien une première, mais certainement pas une dernière. Car l’événement sera reproduit annuellement.

Pour assister à la représentation du dimanche 4 décembre, il suffit de s’inscrire sur le site www.foyerperwez.be. Le nombre de places est en effet limité à la capacité de la grande salle. La participation financière sera libre, au chapeau donc.