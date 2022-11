Pour survivre, l'Atelier du pain ouvre deux nouvelles boulangeries à Thorembais-les Béguines et à Hannut

Aujourd’hui, ces deux ateliers fournissent cinq boulangeries et de nombreux clients professionnels (homes, hôtels, sandwicheries…). Mais, pour optimaliser l’outil (tant du point de vue matériel que personnel) et trouver de nouveaux clients, "une démarche commerciale est en cours auprès de nombreux clients professionnels et des opportunités se sont concrétisées avec l’installation de deux points de vente complémentaires à Hannut et Thorembais-les-Béguines. Cela doit permettre également de répartir les coûts énergétiques liés à la fabrication sur sept boulangeries au lieu de cinq actuellement".

Six engagements

Dans le cadre de ces ouvertures, six employés – des étudiants et des flexi-jobs – sont en cours d’engagement. "Les deux boulangeries ouvriront fin novembre 2022. Les travaux avancent bien et la formation des équipes également. Petite spécificité pour Hannut, il y aura un coin traiteur avec des plats préparés: des plats “grand-mère” et des plats diététiques (fabrication artisanale au sein de nos ateliers)."

Pour rappel, L’Atelier du pain que dirigent Deborah Depauw et Pierre Malevé a été créé en mars 2014 avec une première implantation à Jodoigne (atelier ouvert et magasin). En septembre 2020, la société a étendu ses activités et ouvert un point de vente à Hélécine. En février 2022, L’Atelier du pain a acheté les Boulangeries Delcorps-Gillot (Grez-Doiceau, Ramillies et Chaumont-Gistoux) ainsi que l’atelier de fabrication situé à Grez-Doiceau. Les équipes et les recettes y ont été maintenues et l’activité y a été développée.

Les adresses des nouveaux points de vente: à Thorembais-les-Béguines, chaussée de Charleroi, 6A, à proximité du rond-point de Glimes (010 24 53 38) ; à Hannut, rue de Landen, 148, à proximité du Plopsaqua (019 32 59 41). L’ouverture des deux boulangeries est prévue la semaine du 28 novembre. Ces deux nouveaux points de vente seront ouverts 7 jours sur 7, de 6 h 30 à 18 h 30 (17h le dimanche).