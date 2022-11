« 50 humans », l’expo d’un photographe réfugié syrien

Abdulazez Dukhan était présent ce mardi soir au Foyer, le centre culturel de Perwez, à l’occasion du vernissage de son exposition accessible jusqu’au 8 décembre, grâce à la collaboration de l’ASBL Hirondelle, La ligue des droits humains, le CRIBW et le CIEP BW. Il refuse de voir les migrants comme des personnes dangereuses ou des voleurs d’emploi.

Ses 50 portraits sont actuellement affichés, accompagné d’un descriptif du parcours du réfugié. La plupart étant le fruit de rencontres faites depuis qu’il a débarqué en Belgique. "Ça n’a pas été facile de trouver ces réfugiés. J’ai fait des recherches sur internet et puis le bouche-à-oreille m’a bien aidé. Quand je les ai rencontrés, j’ai expliqué ma démarche et je leur ai dit à quel point elle était importante. Ils étaient intéressés et ont accepté, sans douter."

Un footballeur pro devenu employé de la poste

Parmi les modèles, il y a Adnan Alhafez, 38 ans, arrivé en Flandre en 2015. "Je suis footballeur professionnel depuis 20 ans. J’ai joué dans l’équipe nationale syrienne pendant 11 ans et j’ai fait partie de l’équipe de football d’Al Karama. Quand je suis arrivé en Belgique, j’ai essayé de continuer à jouer, mais j’ai éprouvé des difficultés pour trouver ma voie. Maintenant, je travaille pour la poste, dans le service de livraison. Je n’ai jamais pensé que je finirais par faire autre chose que du football, même si je suis quand même reconnaissant." Un témoignage parmi tant d’autres.

La plupart des réfugiés rencontrés sont étudiants à l’université ou travailleurs. "Il y a aussi des bénévoles, réagit le photographe. Je voulais montrer que ces gens sont loyaux envers leur pays d’accueil. Ils prennent des responsabilités, comme ceux qui y vivent depuis toujours. Ils commencent une nouvelle vie ici et s’y sentent bien. Ils étudient aussi à l’université pour participer demain au progrès de ce pays." Certains ont même quitté la Syrie avec un Master et sont passés par les cuisines d’un restaurant pour, petit à petit, trouver une place plus conforme à leurs compétences.

« Bruxelles est devenue ma maison »

"Comme eux, je suis un réfugié syrien. J’en avais marre de cette violence, je voulais construire ma vie. La Belgique ? C’est une procédure automatique qui m’a envoyé ici. Mais après coup, je me dis que j’aurais pu choisir cette destination. J’ai appris le français et le néerlandais. J’habite à Bruxelles où je côtoie plein de cultures différentes. Quotidiennement, il m’arrive de parler les quatre langues que je maîtrise: français, néerlandais, anglais et arabe. Bruxelles est devenue ma maison."

Le jeune homme est fier de voir son exposition accueillie au Foyer de Perwez. "Elle est peut-être encore plus utile ici que dans les grandes villes, où les gens sont davantage confrontés aux migrants. Ici, cette réalité est moins visible. La démarche est donc d’autant plus importante", conclut Abdulazez Dukhan.