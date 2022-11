Énergie: des provisions en plus à Perwez

Malgré cela, pour l’exercice propre, un boni de 600 000 € a été dégagé, "ce qui permet de mettre de l’argent de côté, de manière significative, afin de faire face aux nombreux défis", a commenté le bourgmestre, Jordan Godfriaux.

Ce compte 2020 a été voté à l’unanimité.

C’est ensuite la troisième modification budgétaire de l’année qui a été présentée par Étienne Rigo: "Nous avons décidé d’augmenter les provisions déjà annoncées lors de la première modification budgétaire. On avait inscrit 250 000 € ; on y ajoute 250 000 € supplémentaires. On a récupéré un peu d’argent là où il y avait encore un peu de mou et on l’a placé dans ces provisions."

En plus, un crédit de 5 000 € a été prévu pour financer les audits énergétiques pour 2022, suite à l’octroi de la prime lors du conseil communal d’octobre. Même si les délais sont forcément très courts. "Grâce à cette modification budgétaire, on a pu injecter les résultats du compte 2020." Tout semble donc en ordre. "Nous avons donc 500 000 € de provisions pour 2023 ou 2024, a ajouté le bourgmestre Jordan Godfriaux. Ces montants viendront soulager l’exercice 2023 qui ne sera pas évident, tant pour les citoyens et entreprises que pour les Communes."

L’opposition a voté contre, "car il ne s’agit pas de notre budget", mais a salué l’inscription du crédit pour financer les audits énergétiques des Perwéziens.