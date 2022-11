Coup de frein au projet des vélos électriques à Perwez : la société est en redressement judiciaire

Le problème, c’est qu’il ne s’agit pas simplement de se tourner vers une autre entreprise. "Non seulement elle s’occupait de la production des vélos, mais aussi de la gestion quotidienne. Apparemment, elle devrait être reprise par une autre entreprise. On espère que ce sera rapide. C’est peut-être une question de semaines, mais aussi de mois. En tout cas, la location de ces vélos ne sera pas pour tout de suite."

Cela fait déjà des mois et des mois que la majorité planche sur ce dossier, qui s’avère nettement plus complexe qu’il n’y paraissait. C’est en effet le groupe DRC + qui avait initié ce projet. "On se rend compte au fur et à mesure des étapes que c’est compliqué pour une Commune de gérer ce type de location. Mais le projet a été subsidié et nous ne voulons pas revenir en arrière, donc on va le mener à bien", commentait Jordan Godfriaux au mois d’août dernier.

Concrètement, ce sont huit vélos qui seront mis en location dans deux stations de recharge. L’utilisateur devra formuler une demande de réservation et payera via une plateforme en ligne, à partir de son smartphone, son ordinateur ou sa tablette. Le tarif a déjà été voté : il sera de 0,50 € la demi-heure, puis 1 € au-delà de deux heures. Une caution sera demandée. Un système généralement mis en place par les acteurs privés, mais pas par les Communes. Ce qui a rendu tout le processus très compliqué.