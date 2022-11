Perwez a listé une cinquantaine d’actions en faveur du climat

Après avoir détaillé certaines parties du document, Véronique de Brouwer a expliqué que les émissions de gaz à effet de serre produites à Perwez provenaient en grande partie du transport. "54% du CO2 émis dans la commune provient du transport. C’est énorme et nous n’avons pas pris en compte l’E411, sur laquelle on n’a aucune emprise." Ce sont ensuite les bâtiments, privés et publics, qui génèrent ces émissions.

Des fiches ont été mises en place par le comité de pilotage afin de concrètement lutter contre le réchauffement climatique. "Car l’objectif est de réduire nos émissions de CO2 de 45% par rapport à l’année 2006, nous allons au-delà de l’objectif de 40 % fixé par la Convention des Maires."

Au total, il y a une cinquantaine d’actions. Certaines prendront plus de temps que d’autres. Plusieurs fiches concernent la sensibilisation: inciter les entreprises à recourir aux énergies renouvelables, créer des ateliers consacrés aux pratiques liées au développement durable, mener des campagnes de communication et de sensibilisation à destination du grand public, à destination des écoles…

Un concours « Perwéconome »

Un concours "Perwéconome" sera lancé. Il visera à réduire la consommation de chauffage et d’électricité, avec un suivi des participants assuré par la Commune, tout au long de la démarche.

Puis, il y a des investissements qui seront réalisés, comme la rénovation des bâtiments communaux, du complexe sportif, la rénovation de l’éclairage public, le repowering du parc éolien ou l’amélioration des infrastructures destinées à la mobilité. L’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques est prévue aussi.

Bref, un tas de mesures. Après avoir salué la qualité du document, Jean-Marc Aldric (DRC +, opposition) a demandé quelle est "la position de la majorité sur l’extension de la zone économique. Cela permettrait de créer davantage d’emplois sur Perwez et limiterait donc le nombre de déplacements. Je regrette qu’il n’y ait aucune allusion à ce sujet".

Cette remarque a fait bondir Véronique de Brouwer: "Vous avez l’occasion de participer au groupe de travail pour formuler ce genre de remarques, mais vous n’êtes pas venu. Je vous rappelle que vous aviez voté contre notre point qui concernait l’extension de la zone économique. Ce n’était qu’une petite extension, mais ça amenait plus d’emplois dans le centre de Perwez".

Jean-Marc Aldric estime également qu’il y a trop d’actions à entreprendre, d’où un risque de dispersion: "L’important serait de prioriser ces actions et d’en avoir moins, afin d’être sûr de les réaliser".

Les trois élus de l’opposition présents se sont abstenus de voter le PAEDC.