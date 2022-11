La famille de Nele et la troupe des Baladins du Miroir lui rendront cet hommage dans le recueillement et la sobriété, précise un communiqué des Baladins: "Un cortège partira de chez Nele à 10h30 pour se rendre à pied à l’église. Un panier" aux souvenirs "sera à disposition à côté du cercueil et recevra vos témoignages ou autres. Après la cérémonie, ceux qui le désirent seront conviés à" La Balade aux Miroirs ", chez Nele où nous partagerons, sous la forme d’une auberge espagnole, un moment de convivialité en l’honneur de Nele et de manière festive… N’hésitez pas à concocter un de vos mets favoris en son honneur en évitant les besoins de vaisselle !

Rendons à Nele un hommage à la hauteur de ce qu’elle a représenté pour chacun d’entre nous ! "

Adresse du jour: 8 chemin du Bois des Dames, à Thorembais les Béguines.

Vous pouvez aussi laisser un message à l’adresse éphémère: merci-nele@lesbaladins.be