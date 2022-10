Perwez : la rue de Glatigny, depuis 15 mois dans l’impasse

Cette situation perdure depuis que, à la mi-juillet 2021, un camion a percuté la façade de l’animalerie Aiko-N-Co, un choc encore bien visible au niveau du bâtiment. Depuis, des barrières Nadar ont été installées sur la voirie et autour du bâtiment dont la stabilité n’est plus ou ne serait plus assurée. Et la circulation dans la rue est donc coupée.

Selon le conseiller communal Michel Jandrain (DRC +, opposition), les riverains se plaignent de l’immobilisme de la Commune. Ce qui a fait bondir le bourgmestre, Jordan Godfriaux, lors du dernier conseil communal: "De fait, cela dure depuis bien trop longtemps, mais j’ai reçu un rapport de la zone de secours, qui confirme que ce ne serait pas raisonnable de rouvrir la voirie tant que des travaux ne seront pas effectués. On a aussi demandé l’avis d’un expert externe".

Le dossier est bloqué car le propriétaire de l’immeuble et l’assureur ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente. "Il y a un problème de stabilité, mais on ne reste pas sans rien faire, a ajouté Jordan Godfriaux. Avec l’administration, on suit le dossier de près. On fait le point toutes les deux semaines. On m’annonce pour début décembre une rencontre avec les experts, l’assureur, le contre-expert et le propriétaire. J’espère que ce sera la dernière rencontre et qu’elle permettra de clôturer le dossier. Je continue de mettre la pression."

Le bourgmestre aimerait en tout cas pouvoir rouvrir la rue et "espère que d’ici la fin de l’année, le dossier sera débloqué et qu’on arrivera à une décision finale".

André Antoine (DRC + ) a prévenu le bourgmestre qu’en cas de négligence, sa responsabilité pouvait être engagée. Réponse de Jordan Godfriaux: "Je ne ferai aucune économie sur la sécurité, pas question de prendre le moindre risque".