Perwez : l’éclairage public sera maintenu pour les fêtes

Cette mesure sera d’application jusqu’au 31 mars mais "notre intention est de continuer par la suite (NDLR: un accord avec les autres communes sera nécessaire), a expliqué le bourgmestre, Jordan Godfriaux (Ensemble), au conseil communal. Tout en sollicitant un maintien de l’éclairage le long des voiries régionales. Et puis symboliquement, il y aura aussi de l’éclairage pour les fêtes de fin d’année".

Du côté de l’opposition, on regrette l’absence de concertation avec la population, via une consultation ou un sondage, mais également avec l’ensemble du conseil communal. "On est mis devant le fait accompli", a regretté André Antoine (DRC + ) qui s’est dit étonné d’apprendre qu’une économie de 50 000 € est prévue grâce à cette mesure alors qu’Orp-Jauche prévoit une économie de seulement 27 000 €.

"Je constate que les alternatives n’ont pas été retenues, a poursuivi André Antoine. Car il en existe. Certaines Communes ont demandé un éclairage aux endroits accidentogènes ou seulement une intensité moindre de l’éclairage. Nous aurions souhaité que les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche soient épargnées, pour une question de sécurité, les automobilistes étant nettement plus présents à ces heures sur les routes. On aurait aussi pu éteindre l’éclairage aux endroits les moins fréquentés. Mais également demandé à ORES, qui affiche des bénéfices importants, de remplacer plus vite que prévu les luminaires au sodium par du LED, nettement moins énergivore. Ce serait une forme d’économie."

Réponse du bourgmestre: "Mais il y a eu de la concertation, avec tous les bourgmestres. Sauf que si une Commune n’applique pas le plan, on détricote l’accord global. Certes, le système est perfectible, car il faut une solution globale. Mais on est arrivé à un compromis…"

Et d’ajouter que l’interconnexion empêchait chaque Commune d’adopter son propre système. Ce qu’André Antoine a nuancé: "L’interconnexion n’est pas liée aux communes mais aux canaux. On peut avoir une approche plus affinée sur une cabine, par exemple".

Lors du vote, les élus DRC + se sont abstenus.