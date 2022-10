Perwez : la réunion du conseil a été à deux doigts de tourner court

Mais nous aimerions modifier la date du prochain conseil, qui tombe pendant les congés de Toussaint. Il risque d’y avoir pas mal d’absences dans nos rangs et normalement c’est une période de repos. "

Le bourgmestre a répliqué en indiquant en substance que même avec la meilleure volonté du monde, ce serait compliqué de trouver une date qui convienne à tout le monde.

Dans la foulée, André Antoine a demandé une suspension de séance, alors que celle-ci venait à peine de s’ouvrir. "On a déjà eu droit à un conseil pendant les vacances, au mois d’août, alors que la vie de famille a ses droits aussi. Là, vous remettez le couvert. Je propose une concertation au sein de mon équipe."

Le risque, c’était que les sept conseillers DRC + ne reviennent pas après la suspension. Dans ce cas, le quorum de présence n’aurait pas été atteint et les débats n’auraient pu se tenir. Il manquait en effet un élu du côté d’Ensemble (absent car opéré la veille). Du coup, le deuxième pilier de pension pour le personnel n’aurait pas pu être voté à temps. Raison pour laquelle le conseil de ce jeudi avait d’ailleurs été convoqué.

Le groupe Ensemble y a vu du chantage de la part de l’opposition et s’est dit "scandalisé". D’autant plus que le calendrier des séances a été dévoilé au début de l’année. Quelques minutes plus tard, les élus sont revenus autour de la table. André Antoine: "Nous regrettons le manque de courtoisie et d’élégance de la majorité. Nous n’avions pas l’intention de ne pas revenir. Tu es scandalisé, Jordan ? Tu devrais nous remercier. Tes accusations et l’humiliation que tu imposes à certains d’entre nous ne nous touchent plus. Nous ne restons pas pour la majorité ou pour toi, mais bien pour les Perwéziens. Vous êtes en retard car la délibération devait être prise avant le 15 octobre. Donc, à ta place, je ferais preuve de modestie et d’humilité".

Le ton est ensuite redescendu de plusieurs crans, et l’on est finalement arrivé même à des débats constructifs. Reste à voir l’attitude qu’adoptera la minorité lors de la prochaine séance, le 3 novembre.