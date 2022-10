La première, c’est l’absence de conseiller/conseillère en prévention depuis le 9 janvier 2022. Or, il s’agit d’une obligation légale. Cela signifie que si une personne rencontre un problème, elle n’a personne de "neutre" à qui s’adresser. "Afin de remplacer ce départ, nous avons proposé ce poste en interne, car on a estimé que plusieurs profils correspondaient aux attentes, explique Jordan Godfriaux, le bourgmestre. Sauf que ça ne s’est pas concrétisé. On a donc lancé une procédure de recrutement, mais on n’a reçu aucune candidature. C’est apparemment ce qui s’est passé dans d’autres communes également. Nous allons relancer une procédure, même pour les candidats qui n’ont pas le titre requis. On leur proposera toutefois de suivre cette formation par la suite."

En attendant, la fonction de conseiller/conseillère en prévention a été externalisée. "Nous avons un service externe qui peut être appelé à la demande. Mais personne ne l’a fait jusqu’à présent", ajoute le bourgmestre.

Des portes coupe-feu maintenues ouvertes

L’inspectrice a également relevé des manquements au niveau de la sécurité. Certaines installations électriques ne sont pas conformes. La signalisation pour identifier les moyens de sauvetage et de secours est absente. Des extincteurs ne sont pas en ordre de contrôle périodique annuel. Et certaines portes coupe-feu étaient maintenues ouvertes avec des cales en bois. "C’est un rapport qui est précieux, car il nous aide à avancer pour être au top au niveau de la sécurité. La porte coupe-feu, c’est celle qui donne vers la salle du conseil. quand on nous a dit que ce n’était pas légal, on a retiré la cale en bois et c’est tout. On a par ailleurs prévu 20 000 € à la dernière modification budgétaire afin d’améliorer les conditions de sécurité au Foyer culturel, suite au rapport des pompiers."

Pas de réfectoire

Pour le bien-être au travail, il est également demandé qu’un réfectoire soit mis à disposition, afin de permettre au personnel de manger ailleurs que dans son propre bureau. "Avec l’augmentation de la population, nous devons recruter du personnel afin de répondre à la demande. Fatalement, notre bâtiment n’est pas extensible. Le semblant de réfectoire est devenu un bureau. Mais nous avons un projet d’aménagement d’un local, pour en faire une salle de bien-être pour le personnel. Ce qui permettre aux employés de couper 10 ou 15 minutes pour aller boire un café, discuter ou simplement déconnecter un instant. Ce local disposera d’une cuisine, d’un espace bien-être/détente, et donnera sur un espace extérieur."

Jordan Godfriaux n’est donc pas inquiet ou alarmiste, à l’inverse de son adversaire politique André Antoine, chef de file du groupe DRC +: "Tout cela n’est pas très flatteur pour la commune. Celle-ci doit montrer l’exemple en matière d’application des règlements, vu qu’elle en impose aux autres. C’est très embêtant. D’autant plus qu’en cas d’accident, le collège communal sera responsable pénalement. Il faut donc prendre ça avec le plus grand sérieux. Nous espérons que les problèmes seront vite réglés. Ce rapport n’est pas tendre…"

Les débats se poursuivront très probablement lors du conseil communal de ce jeudi. Un point dans ce sens a d’ailleurs été déposé par les élus de l’opposition.