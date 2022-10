"J’ai envoyé une vidéo afin de participer au programme des trente ans de Disneyland Paris, car notre école fête aussi ses 30 ans d’existence. Et j’ai reçu une réponse positive il y a environ deux mois", jubile la Perwézienne.

Ce samedi, 48 élèves seront répartis en deux cars, direction Paris. "Nous avons passé une audition et nous avons été retenus pour un spectacle d’une vingtaine de minutes. Il y aura du modern jazz, de la danse contemporaine, du street dance et du K-pop (pop coréenne)."

En 2016 déjà, son établissement avait eu la chance de se produire dans le parc d’attractions. Ce qui demande toujours une préparation bien spécifique. "C’était très compliqué de rassembler tout le monde car de nombreux élèves étaient en vacances. Nous avons divisé le groupe en deux, avec une séance tous les dimanches."

Après deux mois de travail, il est temps de passer aux choses sérieuses. "Il y a beaucoup d’excitation chez les jeunes. Ils ont très peur, mais c’est une pression positive."

« Il faut que les costumes, le son… que tout soit parfait »

Un stress partagé par la directrice de l’école Phenomena. "Je dois sélectionner les costumes, il faut qu’ils soient parfaits. On ne peut pas choisir n’importe quels chaussons pour monter sur scène, par exemple. J’ai dû m’occuper aussi de la réservation des deux cars qui transportent les danseurs et les accompagnateurs. C’est une logistique qu’il fallait mettre en place. Je voulais vraiment que tous les enfants soient parfaits. Au niveau de la musique aussi, le son devait être d’excellente qualité. Ce n’était pas rien."

Pasqualina Grêde a fait appel, pour l’occasion, à un chanteur local, Silvano Macaluso. Ce sera évidemment une belle publicité pour son école de danse où collaborent neuf professeurs et 180 élèves… de 3 à 79 ans et plus. "Je commence avec des enfants dès l’âge de 3 ans et il n’y a pas d’âge limite. Je donne également un cours qui s’appelle Zumba Gold, avec des aînés. J’ai une élève de 79 ans donc vous voyez que les portes sont ouvertes à tout le monde", sourit-elle.