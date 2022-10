Un glanage de pommes de terre solidaire, ce mercredi à Perwez

Mais le lieu et la date ne sont pas encore fixés.

Concrètement, comment ça se passe ? "Ces opérations de glanage solidaire sont des rencontres ouvertes à tout citoyen. Ils peuvent glaner seul, en groupe ou en famille. Ils luttent ainsi contre le gaspillage alimentaire et permettent de consommer des produits de saison, sains et locaux. C’est aussi l’occasion de rencontrer les agriculteurs de la région, qui ouvrent leurs champs. Du lien se crée entre citoyens et agriculteurs. Enfin, les gens participent à une action solidaire, en offrant une partie de sa récolte à une organisation d’aide alimentaire partenaire."

Un événement qui tient énormément à cœur au Groupe d’Action Locale (GAL). "Ces opérations sont organisées et encadrées par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne dans le cadre de ses missions agriculture, animation et cohésion sociale. Le tout, dans un esprit de convivialité, qui garantit un cadre respectueux du travail agricole et des glaneurs présents sur le champ."

Toute personne intéressée peut contacter le GAL Culturalité à l’adresse glanage@culturalite.be