Perwez : le chantier de l’avenue Wilmart reporté à 2023

La partie de la voirie concernée est celle qui va de la station Shell jusqu’au centre de Perwez. La dalle de béton sera démolie et remplacée, ainsi que les zones de stationnement et les trottoirs, alors que les carrefours seront sécurisés.

Près de 3 millions d’euros

Le cahier spécial des charges est passé mardi au conseil communal et des précisions ont été apportées par le bourgmestre. "Nous allons en profiter pour réaliser des aménagements au niveau du réseau d’eau communal, un chantier à 185 000 €, payé par la Commune. Au total, pour ce dossier estimé à près de 3 millions d’euros, l’intervention communale ne sera que de 375 000 €", s’est-il félicité.

En plus de l’avenue Wilmart, la place du Marché sera également reliftée. "On va optimiser cet espace, car on risquait de perdre des places de parking, par rapport au plan initial. Aucun espace n’était prévu pour la partie multimodale, alors qu’un parking pour vélos a été pensé. Nous allons enlever les arbres et remettre de la végétation plus adaptée, car les racines détruisent la place. La transformation sera fondamentale pour un coût de 135 000 € seulement. Une part communale presque insignifiante vu l’ampleur du chantier."

Vu l’importance de ce chantier, "l’impact sera très important au niveau de la mobilité et de l’activité économique de Perwez, ajoute Jordan Godfriaux. On va déguster pendant un an."

Concertation ?

Le conseiller Jules Noël (DRC +, opposition) a souligné l’importance d’une concertation avec les riverains. Ce que reconnaît le bourgmestre, qui apporte toutefois une nuance: "Il n’est pas question d’une concertation dans le sens où nous allons demander l’avis aux riverains. Ils risquent tous de répondre qu’il est préférable que les déviations ne passent pas par leur quartier. C’est compréhensible. Par contre, il sera en effet important de communiquer sur le phasage et les alternatives mises en place durant les travaux".

La durée du chantier est estimée entre neuf mois et un an et les aménagements de la voirie auront lieu en même temps que ceux de la place. "J’aime que les délais soient respectés et je me suis avancé sur le planning, en m’avançant sur les informations de la Région wallonne. Cela me touche car je n’aime pas annoncer des choses qui ne se réalisent pas", a encore déclaré le bourgmestre.