Perwez: près d’un million d’euros mis de côté tout en gardant l’équilibre budgétaire

"À l’ordinaire, les augmentations sont essentiellement dues au prix de l’énergie et à l’indexation des salaires, a expliqué Étienne Rigo, l’échevin des Finances. On a aussi sécurisé le Foyer culturel, par mesure de précaution."

À l’extraordinaire, des dépenses qui n’étaient pas prévues sont venues s’ajouter. Comme les corniches de l’école communale rue Émile de Brabant, l’augmentation du prix d’achat d’un véhicule communal ou un nouveau chantier, afin d’améliorer les services d’eau dans la rue Lepage. "Nous avons aussi un gros investissement pour toutes les photocopieuses des écoles communales. À un moment, le coût pour les réparations devient trop important et il est temps d’en acheter de nouvelles."

Deux autres chiffres importants ont été annoncés par l’échevin des Finances. "Nous avons mis à zéro le crédit spécial et avons prévu une provision de 250 000 euros en vue des augmentations des factures de gaz et d’électricité pour les bâtiments communaux. L’objectif est de limiter l’impact futur, même si on ne mesure pas encore l’envergure de cette augmentation."

L’autre, c’est un transfert de 750 000 euros vers le fonds de réserve ordinaire. "Il avait été mis à zéro afin de régulariser les pertes que nous avons dû acter lors du compte 2018. Nous avons décidé de le renflouer, de garder cet argent comme provision." Soit un million d’euros mis de côté "pour faire face aux défis colossaux" qui vont se présenter.

Ce que Jean-Marc Aldric (DRC +, opposition) a salué. "Sur les prévisions de l’augmentation énergétique, on ne peut que vous suivre. On se demande même s’il ne faudrait pas prélever davantage. Sur les autres aspects, on ne vous suit que partiellement. Par souci de cohérence, nous allons nous opposer à cette modification budgétaire, vu qu’on s’était déjà opposé au budget 2022."

Jordan Godfriaux, le bourgmestre de Perwez, a pris la parole pour féliciter son échevin du travail accompli, ainsi que l’administration et en particulier le service finance. "J’entends autour de moi les difficultés rencontrées par la plupart des communes wallonnes et le fait de mettre de côté 750 000 euros, malgré une indexation, nécessaire et méritée pour le personnel, de 10% des salaires, c’est fantastique. Au final, c’est un million d’euros de provision, tout en gardant un équilibre budgétaire. Bravo !"

« Maintenir la paix fiscale »

Vu l’indexation des salaires et l’augmentation des prix de l’énergie, la question d’un changement dans la taxation s’est forcément posée au conseil communal de Perwez.

"Nous sommes face à des défis colossaux vu les crises qui se multiplient (Covid-19, guerre en Ukraine, explosion des prix de l’énergie), a rappelé le bourgmestre Jordan Godfriaux (Ensemble !). Malgré cela, on veut croire au fait que nous serons capables tous ensemble de les relever en maintenant la paix fiscale. Nous proposons de maintenir un statu quo pour ne pas ajouter de difficultés supplémentaires aux entreprises et citoyens."

L’impôt pour les personnes physiques pour 2023 restera donc de 7,5% et le précompte immobilier, aussi inchangé, de 2 100 centimes additionnels.

"En effet, il faut maintenir la paix fiscale, si on y parvient naturellement", s’est contenté de commenter Jean-Marc Aldric, qui a approuvé, comme les trois autres élus de DRC + (opposition), les points.