"Ils se réuniront une fois par mois et développeront un ou plusieurs projets qui leur tiennent à cœur, explique Julie Dams, échevine de la Jeunesse. Pour ce faire, ils seront accompagnés par les agents du service communal d’aide aux jeunes et par moi-même. La prestation de serment est toujours un moment émouvant. Les enfants sont un peu stressés, même s’ils connaissent leur serment par cœur et les parents sont très fiers. tout comme nous, mandataires. C’est important d’inclure les plus jeunes dans la vie de leur commune. Plus qu’un espace où ils ont la parole, nous voulons que le conseil des enfants soit un espace où ils peuvent réaliser des projets de A à Z. des projets mis en place par des enfants et pour les enfants."

Voici les noms des douze nouveaux conseillers: Adeline Baseil, Oliver Boswell, Valentina Cipri, Evan Collin, Maëva Danvoye, Lenaëlle Defrenne, Alexis Dekeuster, Romain de l’Escaille, Corentin Frere, Louka Martin, Pauline Matthieu et Kenza Merzouk.

Ces nouveaux conseillers vont donc découvrir le fonctionnement de l’institution communale. Ils disposeront d’un budget de 2 500 €.