Perwez: Guillaume Warnier a traduit en wallon la une de notre édition BW de ce 17 septembre, mais il a surtout écrit des dizaines de poèmes

"À la maison, on ne parlait que le wallon", raconte-t-il. On le parlait d’ailleurs quasiment partout à l’époque.

Aujourd’hui, le wallon peine à se faire une place dans nos échanges: "On le parle de moins en moins et je pense que nos parents sont en partie fautifs car petits, nous nous faisions réprimander quand nous l’utilisions à la maison mais aussi à l’école, nous disait Andrée Flesch voici quelques années alors qu’elle assurait la traduction de notre une. Il faut dire que certains le parlent mal et qu’il peut être grossier dans certaines régions. Celui du Brabant n’est pas grossier. "

Grâce, notamment, aux écrits, notre langue régionale n’a pas disparu, des initiatives sont mises en place pour le remettre au goût du jour.

À près de 95 ans, Guillaume Warnier continue à le défendre, en traduisant notre une et à travers des poèmes qu’il a écrits par dizaines et qui étaient publiés dans la revue des "Sauvèrdias d’avaurcë"(les moineaux de chez nous, en traduction littérale), une association basée à Perwez qui, outre sa revue, organise notamment des tables de conversation un peu partout en Brabant wallon.

«Quand je rencontre ma sœur, il m’est impossible de sortir un mot en français»

"Jusqu’il y a deux ou trois ans, quand je conduisais encore, je participais toujours à la réunion mensuelle des Sauverdias, raconte Guillaume Warnier. Je pense avoir écrit plus ou moins 200 poèmes en wallon. J’ai commencé à en écrire une fois que j’ai été pensionné (NDLR: il a occupé le poste de secrétaire nationale de la CSC enseignement dans sa vie professionnelle active). C’est inné chez moi, j’avais ce besoin d’écrire, sur la nature, les animaux, sur les gens aussi…"

Guillaume Warnier a longtemps animé des tables de conversation en wallon à Wavre "et quand je rencontre ma sœur, il m’est impossible de sortir un mot en français. On parle d’office wallon et je dois ensuite traduire ce qu’on a dit en français pour mon épouse", sourit-il, tout en se montrant réaliste quant à l’utilisation du wallon: "Je ne pense pas qu’il va disparaître. On le remet au goût du jour via différentes initiatives, mais ça ne sera plus comme avant".

En tout cas, lui prend toujours autant de plaisir à le parler et quand on s’est adressé aux Sauverdias pour avoir un traducteur, on nous avait d’abord renseigné Andrée Flesch, "notre"traductrice pendant de nombreuses années et trop vite emportée par le Covid l’année dernière.

Dans le journal de ce samedi, c’est Guillaume Warnier qui nous fait donc le plaisir de faire revivre le wallon dans nos pages: "Le wallon est plus facile à parler qu’à écrire, admet-il. Quand on l’écrit, il faut être rigoureux et il faut, par exemple, jouer avec les accents. Si l’on prend le “e”, il faut savoir que sans l’accent tréma, il est d’office muet."

Le wallon diffère aussi en fonction des régions "mais cela n’empêche, on peut com prendre les autres. À Perwez par exemple, le wallon est teinté “wallon carolo”. Il y avait en effet la ligne de chemin de fer entre Landen et Tamines et les ouvriers de Perwez qui travaillaient dans la région de Charleroi ont permis à des mots de la région carolo de se glisser dans notre wallon. Mais, je le répète, on arrive à se comprendre d’une région à l’autre."

En espérant que vous pourrez tous comprendre le sens de nos titres en une du jour.