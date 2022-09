Perwez: un week-end chargé pour lancer la saison du Foyer

Pour commencer cette saison sur des chapeaux de roue et la présenter au public, des activités sont prévues tout au long du week-end prochain, ces 16, 17 et 18 septembre. "À l’affiche de ce week-end festif, une programmation qui met à l’honneur les spécificités du Foyer: des propositions artistiques audacieuses, le lien avec les associations et habitants du territoire et toujours la furieuse envie de faire de ce lieu un espace convivial où le vivre-ensemble est plein et entier."

Vendredi, il y aura une animation "Diyei Pituto", DJ Clown, des musiques festives du monde et la projection du film Papi Sitter, une comédie française familiale.

Samedi, le barbecue, avec des produits du terroir, sera accompagné par un concert de blues de Bai Kamara JR & the Voodoo Sniffers. "Ensuite, les membres de l’équipe du Foyer partageront avec vous leurs morceaux préférés pour faire la fête."

La journée de dimanche sera nettement plus familiale, avec une gratiféria, un jeu de piste, une démonstration/initiation aux danses latino-américaines avec l’Académie Salsathérapie. Une initiation au cirque sera aussi proposée par l’École du cirque du Brabant wallon. Et enfin Pang! clôturera le week-end avec un concert… de "rap bio".

Pour le reste de la saison? Difficile de tout énumérer. On peut épingler la journée du cinéma gratuit (27 septembre), le concert de clôture du Festival Musiq3 en Brabant wallon, à la ferme de la Petite Cense (9 octobre), la Coupe du monde de la honte (théâtre amateur, 20 octobre), la projection du film The Perfect Candidate (9 novembre), qui fait la lumière sur les droits des femmes en Arabie saoudite, ou encore la projection du documentaire The Workers Cup (30 novembre). Le tout, pendant la Coupe du monde. Ce qui n’empêchera pas le Foyer de diffuser les rencontres des Diables rouges, pendant la compétition.