Perwez: balade gourmande et culturelle, ce dimanche 4 septembre

Après deux ans d’absence, la balade gourmande et culturelle est de retour, pour fêter sa dixième édition. Un événement toujours organisé par Perwez Ruralité."Nous sommes un groupe de citoyennes et citoyens, venant de divers horizons, qui se rassemblent afin de promouvoir et développer les richesses de Perwez, comme son agréable cadre de vie, sa culture et sa ruralité", expliquent Josiane de Wolf, Vincent Goossens, Véronique Meerschaut, Françoise Gilson, Hélène Warnier et Hugues Weiland, les membres du comité.