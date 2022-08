Perwez: pour les élus DRC +, convoquer le conseil communal au milieu des vacances, ça ne va pas

Autre critique:"Au début de la législature, le conseil communal se tenait en même temps que le conseil provincial. Je ne pouvais pas être aux deux endroits en même temps, ajoute Carl Cambron, élu provincial des Engagés.Lorsque l’échevin Étienne Rigo est devenu conseiller provincial, les dates ont été modifiées. Ce n’est pas mon genre de rouspéter pour n’importe quoi, mais là… Il n’y a aucune concertation. Je pense que c’est volontaire de leur part. Sans doute cherchent-ils à ne pas avoir André Antoine (NDLR: député régional, absent pour congés parlementaires)dans leurs pattes…"

Ces attaques font bondir le bourgmestre, Jordan Godfriaux (Ensemble):"Je suis assez ahuri quand je les vois venir avec ça alors que nous planifions toutes les séances du conseil communal à la fin de l’année précédente. Cela fait donc presque un an qu’ils sont au courant qu’il y aura cette séance. Ce qui facilite l’organisation avec nos vies privées. Quand j’étais dans l’opposition, on recevait la convocation et on prenait connaissance de l’ordre du jour seulement sept jours à l’avance".

«On ne peut pas rester deux mois sans rien faire»

Autant dire que le maïeur n’est pas d’accord:"Ils ont le culot de dire que ce n’est pas normal pendant les vacances. Mais tout le monde continue à travailler dans les services et il faut voter certains points pour faire avancer les dossiers. On essaie d’éviter entre le 15 juillet et le 15 août, car traditionnellement c’est une période de congé. Mais on ne peut pas rester deux mois sans rien faire".

Carl Cambron concède que les dates sont annoncées à l’avance:"C’est positif mais ça ne change pas le problème avec la Province…"