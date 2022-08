Perwez: 1,25 million d’euros en plus pour la lutte contre les inondations

Par ailleurs, 250 000 € seront utilisés pour des aménagements contre les ruissellements et coulées de boue dans les villages de la commune.

"Ces projets viennent en complément de ce qui a déjà été fait dans le cadre du plan d’urgence 2021 qui comportait différents points, a indiqué Jordan Godfriaux, bourgmestre.Cinq ou six d’entre eux devraient d’ailleurs être réalisés cet automne, afin de faciliter l’évacuation des eaux excédentaires."

Le député provincial Marc Bastin, en charge des cours d’eau et de la lutte contre les inondations, s’est rendu à Perwez pour analyser la situation. "J’ai eu la confirmation écrite de ce qu’on avait convenu oralement, a ajouté Jordan Godfriaux.La Province va prendre en charge une étude sur la Gette qui sera menée cette année et une autre sur le Thorembais. La Commune de Perwez, elle, se chargera de l’analyse de l’Orbais, à hauteur de Malèves. Une fois ces études réalisées, il faudra déterminer et retenir les meilleures options."