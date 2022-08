Perwez: voici les voiries qui seront rénovées

Le plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (Pimaci) bénéficie, lui, d’une enveloppe de 725 000 €, dont 579 000 € de subsides régionaux. D’après les projets visés par la majorité, 20% des investissements iront pour les piétons, 50% pour les cyclistes et 30% pour l’intermodalité.

Deux carrefours sur la N29, un carrefour sur la N243

Pour le vélo et l’intermodalité, la priorité est de sécuriser deux carrefours de la N29 (chaussée de Charleroi) et un carrefour de la N243 (chaussée de Wavre). Sur la N29, sont concernés le carrefour avec la rue Notre-Dame et le carrefour avec la rue du Béguinage et la rue de Thorembais."Ces carrefours seront élargis pour permettre d’y installer des îlots avec tourne-à-gauche, des feux de circulation micro-régulés avec détecteur, explique le bourgmestre, Jordan Godfriaux.L’éclairage sera amélioré pour augmenter la sécurité des usagers. En ce qui concerne la N243, c’est le carrefour avec la rue d’Odenge et la rue Trémouroux qui sera élargi, pour permettre des tourne-à-gauche."

Ces aménagements ont été approuvés par le SPW, le TEC, la zone de police et la Province du Brabant wallon, ainsi que la direction territoriale.

"Il suffit de regarder une carte de Perwez pour voir comment les N29 et N243 coupent la commune en quatre, a commenté l’échevine de la Mobilité, Véronique de Brouwer.Il est primordial de sécuriser les carrefours qui sont les principaux points noirs en termes de sécurité pour tous les usagers. De plus, ils concernent les itinéraires cyclables reliant les villages au centre de Perwez et à ses pôles d’intérêt. Ils sont aussi situés sur des lignes de bus structurantes très utiles au quotidien."

Plusieurs aménagements cyclables sont aussi prévus, notamment sur l’itinéraire cyclable reliant Orbais à Wastines, dans la rue d’Odenge ou au Long-Pont.