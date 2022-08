Perwez: une ordonnance interdit la consommation d’alcool en rue dans une grande partie du centre

Les contrevenants seront passibles d’une amende comprise entre 100 € et 350 €.

"Cette décision fait suite à plusieurs plaintes et demandes de présence policière à certains endroits. La plupart des difficultés rencontrées se trouvent dans ce périmètre", a expliqué Jordan Godfriaux, le bourgmestre.

La cause, c’est en fait plusieurs débordements. Avec des nuisances sonores, la présence excessive de déchets (canettes, bouteilles et mégots) sur l’espace public, voire dans les jardins des riverains."L’alcool étant régulièrement à l’origine de ces problèmes."

Ne risque-t-on pas de voir ces incivilités se déplacer en dehors du périmètre?"On suivra l’évolution de la situation de semaine en semaine, avec la cheffe de corps de la police et ses équipes. Le risque existe, mais une expérience de ce type a déjà été menée à Jodoigne et les incivilités ont pu être contenues, après quelques infractions pénalisées à hauteur de 350 €. On ne part donc pas d’une feuille blanche."

Ces débordements ne sont donc pas constatés qu’à Perwez."Nous sommes d’ailleurs en contact avec les autres communes et les autres zones de police. Nous sommes donc confiants et pensons que cette mesure mettra pratiquement fin à ces difficultés rencontrées. D’autant plus que les journées vont être plus courtes et que la nouvelle année scolaire va bientôt commencer."

Le bourgmestre aurait aimé qu’on serre la vis un peu plus tôt, mais il devait respecter la procédure."Ce n’est pas une compétence du bourgmestre, sinon j’aurais pris cette ordonnance immédiatement. Il fallait toutefois passer par le conseil."