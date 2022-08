Perwez Bike: huit vélos publics devraient être mis en location dès l’automne

Huit vélos seront répartis sur deux stations de recharge et mis en location. L’utilisateur introduira une demande de réservation et payera son parcours via une plateforme, avec un paiement accessible en ligne, à partir d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette. Le tarif: 0,50 € par demi-heure pour les deux premières heures, puis 1 € au-delà de 2 heures. Une caution est aussi prévue.

"La mise à disposition de ces vélos complétera de manière utile et intéressante tous les investissements déjà prévus en matière de mobilité cyclable, estime Véronique de Brouwer, échevine de la Mobilité.Cette initiative devrait permettre aux Perwéziens de graduellement envisager autrement leurs déplacements quotidiens."

Dans un an ou un an et demi, un bilan sera dressé"pour voir si ça fonctionne et si ce n’est pas trop coûteux, commente Jordan Godfriaux.L’inBW tente de déployer un tel projet sur l’Est du Brabant wallon, mais même à cette échelle c’est compliqué, au niveau public".

La mise en place de l’infrastructure revient déjà à 75 000 €. Et puis, il y a les coûts de fonctionnement."C’est ce qu’on devra déterminer avec exactitude. Il y a les charges liées à l’électricité, le module informatique de gestion afin de faciliter les réservations. Il y a aussi l’entretien des vélos, les pneus crevés, etc. C’est une belle initiative, mais il y a des difficultés auxquelles on n’avait pas pensé…"

Perwez servira en quelque sorte de laboratoire pour les autres Communes et l’inBW, lesquelles s’inspireront de l’expérience qui devrait démarrer au début de l’automne.