Dès ce vendredi et jusqu’à lundi inclus, le village vivra au rythme de diverses activités composant un programme autrement complet que ces deux dernières années, et pour cause:"Il n’y a rien eu en 2020 à cause de la crise sanitaire, et l’édition 2021 était très légère: la soirée du vendredi destinée aux jeunes n’avait pas pu être organisée et les gens n’osaient pas trop se mêler à la foule. Il y avait donc peu de monde, malgré une météo agréable. Cette fois, nous voulons proposer un 15 août “normal”", poursuit Céline Libert.

Ce long week-end, la météo sera à nouveau agréable et les participants seront certainement très nombreux. Des mesures ont été prises pour rendre la chaleur acceptable."Nous avons repris nos activités phares, connues dans tout le village et aux alentours. Vendredi soir, une soirée pour les jeunes, la Summer Party, animée par plusieurs DJ. Samedi, il y a la brocante toute la journée et, en soirée, le barbecue.".

Dimanche, un talent belge du monocycle

La journée de dimanche sera nettement plus familiale encore, grâce à la collaboration avec le Foyer culturel de Perwez."Parmi toutes les animations, il y aura le Circus Marcel à 16h qui viendra en représentation, avec notamment Monsieur Tim Desmet, un talent belge du monocycle."Sans oublier le quiz musical en soirée.

Pour lundi, le 15 août, le rassemblement des tracteurs anciens devrait être encore plus important qu’à l’accoutumée avec le record du nombre de participants qui pourrait être battu."À 16h, une procession est programmée à la chapelle Notre-Dame des Affligés pour fêter ses 270 ans d’existence. Nous avons voulu marquer le coup, avec les Amis de la chapelle et l’abbé Gabriel Ringlet. Le verre de l’amitié sera offert aux personnes présentes."

Une animation monocycle aura aussi lieu de 15h à 17h, avant une prestation des Amis de la chanson en soirée.

"Il y a donc des activités pour toutes les générations, des enfants aux seniors, conclut Céline Libert.Malheureusement, il n’y aura pas de feu d’artifice pour clôturer les festivités, à cause de la sécheresse. Les feux d’artifice sont interdits en ce moment…"