Handball: Roque et Vertongen, un nouveau duo de coaches pour Perwez

Perwez enchaînera face à Ransart avant d’effectuer un premier déplacement dans le cadre du derby brabançon wallon à Waterloo le dimanche 25 septembre. Le retour étant prévu à Perwez le 4 février 2023.

Également relégués de D1 LFH, les Waterlootois auront débuté face à Mont-sur-Marchienne avant de se rendre à United Brussels.

La série comptera treize formations avec la présence de Tournai, Ransart réserve, Entente du Centre, Silly, Namur, Mouscron, Kraainem et l’équipe réserve de Tubize. Il y aura cinq semaines de trêve hivernale (entre le 19 décembre et le 28 janvier) et la compétition se clôturera le 1er mai.

Seule formation du BW en D1 LFH, Tubize n’entrera en action que le dimanche 25 septembre contre Mont-sur-Marchienne puisqu’il sera bye lors de la première journée dans une série qui regroupera neuf participants avec Kraainem, Visé, Eupen, Tournai, Jemeppe, United Brussels et Entente du Centre. La dernière journée de la phase classique est programmée le week-end des 25 et 26 février 2023. On enchaînera alors avec les play-off et les play-down.

Les Waterlootoises patienteront

La D1 LFH féminine reprendra ses droits les 10 et 11 septembre. Ici, deux équipes seront bye chaque semaine: ce sera le cas de Waterloo lors des deux premières journées. Du coup, les Waterlootoises n’entreront en action que le dimanche 25 septembre contre Assesse dans une série à dix qui comptera aussi Villers-le-Bouillet, Flémalle, Mont-sur-Marchienne, Montegnée, Liège, United Brussels, Liège et Sprimont.