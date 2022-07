Il ne faut pas nécessairement être féru de la période 40-45 pour pousser la porte de ce musée privé créé en 2009 par un passionné, Benjamin Heylen, collectionneur depuis l’âge de 8 ans.

Tout ce qui est exposé est lié à l’histoire de la région de Perwez et ses alentours. Benjamin Heylen a d’ailleurs constitué sa documentation, notamment, en échangeant avec les anciens de son village. Grâce à une scénographie finement réalisée dans les anciennes étables d’une ferme familiale, ce petit musée permet au visiteur de se mettre en situation et d’imaginer, entre autres, le vécu des soldats, des résistants et des villageois. On découvre notamment une pièce secrète derrière une armoire qui simule une cache clandestine d’un aviateur américain blessé, un poste de secours avec les soignants, des villageois écoutant la radio dans une cuisine de l’époque, etc.

"Il y a ici une mine de trésors concernant cette époque, estime Catherine Dessain, la commissaire-priseur de la salle de vente Phoenix, qui connaît bien ce musée.Ces objets et curiosités ont été patiemment collectés depuis 25 ans par Benjamin Heylen, sur des brocantes, dans des bourses aux armes, et parfois dans des salles de ventes, lorsque les enchères ne s’envolent pas trop, car les gens se montrent particulièrement intéressés ces derniers temps… Les ventes thématiques ont le vent en poupe depuis quelques années. Il y a par exemple des ventes autour du vin, des bijoux, de la maroquinerie, de l’art animalier, des jouets anciens, des BD, et, évidemment, du militaria."

Ce musée qui est donc la collection personnelle de son propriétaire se veut avant tout respectueux des faits et humain."Lorsqu’on est guidé par Benjamin Heylen, on est abreuvé d’anecdotes amusantes, son enthousiasme est communicatif. Même en famille, je trouve que c’est un endroit à visiter absolument. Et cela n’a rien de ringard, au contraire, c’est avant tout profondément humain."

Les trouvailles de Catherine

Un casque américain M1, unité du 113e groupe de cavalerie

Un casque américain M1, unité du 113e groupe de cavalerie. Il a appartenu à l’unité des éclaireurs, qui a libéré le BW en 1944. Estimé à 1 000 -1 500€.

"Ces casques ont été fabriqués principalement entre 1941 et 1944. La particularité de celui-ci est la marque apposée sur le côté, en forme de rond ocre. Il s’agit du marquage de l’unité d’éclaireurs qui a libéré le BW en septembre 44. Cette unité a traversé le Brabant wallon, de part en part, jusqu’au canal Albert. La valeur varie en fonction de la datation du casque, du marquage et de l’état de la pièce. Mon estimation pour un départ d’enchères: 1 000 - 1 500 €."

Une broche aux couleurs de la Belgique, en fils de soie torsadés et enroulés, travail de passementerie.

La commissaire-priseur Catherine Dessain mettrait aux enchères cette broche artisanale, aux couleurs de la Belgique, à un prix oscillant entre 30 et 50€.

"Cette broche a été donnée par une famille de Perwez. Ce type d’objets artisanaux aété réalisé en nombre pour fêter la libération, symbole de gratitude envers les soldats. Il est important de souligner que, peu importent les circonstances, l’homme ressent le besoin de créer. L’art et l’esthétisme existent même dans les moments compliqués." Aux yeux de la commissaire-priseur, l’objet a une valeur de mise aux enchères de 30 à 50 €.

Musée du souvenir, rue d’Orbais, 2, à Perwez. Entrée: 6 €/adulte, visite guidée comprise (réduction pour les enfants et les groupes). Le musée ouvre sur rendez-vous (0479 44 65 09).