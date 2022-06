Perwez: le «club des jeunes» de Thorembais-les-Béguines va être transformé en maison de village

Et il s’agira de la transformation du "club des jeunes" de Thorembais-les-Béguines en une maison de village, qui pourra ainsi accueillir les associations et festivités. "Ce projet figurait déjà dans le PCDR précédent, mais n’avait pas pu être réalisé. Il y a en plus urgence, vu l’état du bâtiment. Et puis, Thorembais-les-Béguines n’avait pas encore profité de ce PCDR" , a expliqué le représentant de la Fondation rurale de Wallonie.

Quelques précisions ont été apportées sur la fiche en question. "Le plan définitif n’est pas encore connu, car un auteur de projet devra encore être désigné. Mais il faut déjà avoir une idée du budget et l’envoyer à la Région wallonne, pour qu’elle donne son accord ou non."

Budget: 750000€

Un montant de 750000€ serait nécessaire pour transformer la salle communale. 150000€ à charge de la Commune de Perwez, alors que le subside s’élèverait à 600000€. Un budget conséquent.

Le souhait est de maximiser l’espace mais aussi d’augmenter la surface. Un poteau ORES risque de gêner et le fournisseur d’énergie a déjà prévenu qu’il n’était pas possible de le déplacer. "On voudrait amener de la convivialité dans ce bâtiment et notamment sur le terre-plein qui se trouve devant, afin de s’ouvrir davantage vers l’espace public et la rue Masset" , a expliqué le représentant du bureau d’études.

Au rez-de-chaussée, la salle ferait 55 mètres carrés, avec un bar, des sanitaires, une cuisine et une réserve. À l’étage, la surface grimperait à 80mètres carrés. Ce qui laisse donc entrevoir de belles perspectives pour le bâtiment qui se trouve en face de l’église, dans le centre de Thorembais-les-Béguines.

Lorsque l’auteur de projet sera désigné et aura proposé un plan, celui-ci sera discuté au sein de la CLDR, afin que les citoyens engagés dans le programme puissent donner leur avis.