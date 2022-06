En 2016, la précédente législature avait lancé la procédure, qui avait été suspendue durant la campagne électorale de 2018 puis freinée par les confinements liés à la pandémie de Covid-19. Suite à l’analyse objective du territoire et les remarques formulées par les citoyens, de nombreux projets ont été suggérés. Une centaine au total. Pour finalement aboutir à la rédaction de 34fiches, qui devront encore être analysées par le pôle Aménagement du territoire, puis validées ou non par le gouvernement wallon.

Troi catégories

Rien n’est encore fait, mais les différents projets ont déjà été dévoilés. Ils se répartissent en trois catégories. Parmi ceux qui sont déjà réalisés ou en cours de réalisation, avant même l’approbation du PCDR, on trouve le budget participatif de 50000€, mis en place en 2020, la rencontre entre les agriculteurs et la Commune, le nouveau règlement pour faciliter l’accès aux salles communales, la valorisation des producteurs locaux via l’ADL ou encore la création d’un repair café et d’une donnerie, à Perwez.

Dans le lot 1 – les fiches à réaliser dans un délai d’un à trois ans –, il y a notamment la création d’une maison de village au club des jeunes de Thorembais-les-Béguines, la création d’un skatepark au centre sportif de Perwez ainsi que l’aménagement d’un cœur de village à Orbais et d’un cœur de quartier au Ponceau (Thorembais-Saint-Trond).

Pour le lot 2 (4 à 6 ans): création d’un marché couvert et d’un espace de convivialité sur la place de la gare; création de logements intergénérationnels, tremplins ou à loyer modéré; création d’une maison des jeunes et d’un espace de convivialité près de la ferme d’Alvaux; ou encore installation d’équipements dans les villages pour favoriser les rencontres entre citoyens.

Enfin, dans le lot 3 (7 à 10 ans), épinglons: la construction d’un atelier rural, d’une maison multiservice ou de logements dans la cure de Thorembais-Saint-Trond; la rénovation des cures de Malèves et Orbais; la transformation de l’ancienne école Bogaerts; la stimulation touristique.

"Avec son approbation, n ous sommes à une étape charnière de ce PCDR, a commenté l’échevine Véronique de Brouwer (Ensemble). C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ce travail qu’ont réalisé de très nombreuses personnes."