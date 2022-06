Perwez: la ministre Tellier détaillait vendredi son «permis de détention pour animaux» chez Sans Collier

Lutter contre les achats compulsifs et contre les récidivistes

Cet outil, imaginé par le Parlement wallon en 2018 dans le cadre du code du bien-être animal, répond à deux grands objectifs, comme l’a expliqué la ministre wallonne en charge du bien-être animal, Céline Tellier (Écolo), qui était en visite ce vendredi au refuge Sans Collier de Perwez: "Le premier objectif est de lutter contre les achats compulsifs. On ne se procure pas un chien ou un chat comme on achète un t-shirt. Ici, on ajoute un délai de réflexion, le temps de la démarche administrative. Ce qui contribue à la lutte contre les abandons" .

Le second objectif, c’est de lutter contre les récidivistes: "Ceux qui seront reconnus comme des auteurs de maltraitance animale n’auront plus la possibilité d’obtenir le document, qui sera valable pendant 30 jours, le temps d’acquérir l’animal" .

Le permis sera obligatoire pour tous les animaux de compagnie, peu importe la race: chiens, chats, chevaux, poules, oiseaux, hamsters, souris, poissons, tortues, lapins, furets, chèvres, reptiles et autres NAC (nouveaux animaux de compagnie).

Bruxelles et la Flandre emboiteront-elles le pas à la Wallonie?

Cette mesure, elle n’est d’application que chez les commerçants wallons. "Si quelqu’un qui n’est pas domicilié en Wallonie se rend chez un professionnel wallon, il devra demander le document auprès du Service public de Wallonie , précise la ministre. S’il n’a pas été condamné en Wallonie, il recevra son permis." Par contre, un Wallon peut très bien se rendre à Bruxelles et le permis ne lui sera pas demandé. Pour le moment en tout cas, car Céline Tellier espère que la Flandre et la Région bruxelloise emboîteront le pas à la Région wallonne.

Une période d’adaptation est prévue jusqu’au 30 septembre prochain. Pour l’acquéreur, il pourra transmettre le permis a posteriori, au plus tard le 1eroctobre, alors que les refuges, commerces et élevages auront un rôle d’information à assurer.

Pour les Villes et Communes, on se demande comment cette nouvelle mission sera organisée, en espérant une "facilitation", notamment pour accéder au répertoire des citoyens condamnés.

Le document sera gratuit, mais chaque administration pourra répercuter le coût du travail administratif, pour un montant estimé entre 1€ et 3€.

Du côté de l’Union wallonne de la protection animale (UWPA) et de l’Union professionnelle des vétérinaires, on accueille la mesure avec satisfaction, "car il nous manquait un outil pour lutter contre les récidivistes" , avance Sébastien de Jonge, président de l’UWPA et directeur du refuge Sans Collier de Perwez.

Les faiblesses de la mesure: le périmètre géographique, mais aussi le fait que ce permis n’inclut pas la vente ou le don entre particuliers . « On ne peut pas l’obliger, mais on encourage les citoyens à le réclamer » , a ajouté la ministre Tellier. D’autant plus que chaque animal donné doit légalement être enregistré.