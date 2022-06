Des aménagements vélo en vue à Perwez: des rues cyclables, des rues mises en sens unique limité et des zones de stationnement

"Le premier axe concerne le développement de la pratique du vélo , explique Véronique de Brouwer (Ensemble), échevine de la Mobilité. Des aménagements sont prévus sur les itinéraires cyclables, notamment dans le centre de Perwez avec des marquages au sol et dans les villages de Thorembais-Saint-Trond et Thorembais-les-Béguines. Un autre marquage spécifique sera destiné à sécuriser la chaussée de Wavre, à hauteur du RAVeL et de la rue des Marronniers."

Les rues de l’Église et des Brasseurs seront mises en sens unique limité (SUL, le sens unique n’appliquant qu’aux véhicules automobiles) alors qu’une partie de l’avenue des Tourterelles passera également en SUL, afin d’améliorer le confort des cyclistes.

Des rues cyclables: une première à Perwez

"Et, grande première dans la commune: la rue Émile de Brabant et la rue Lepage deviendront des rues cyclables , poursuit Véronique de Brouwer. Ce qui permettra aux cyclistes et automobilistes de circuler de manière plus harmonieuse. Ce sont des voiries très fréquentées par les enfants et leurs parents, nous renforçons ainsi leur sécurité, avec l’objectif également de modifier les habitudes de Perwéziens au niveau du mode de transport."

L’autre axe, il concerne l’installation de zones de stationnement pour vélos, qui seront disposées en divers points stratégiques, comme le centre sportif, le centre culturel, les salles communales, les arrêts de bus. Des kits de réparation et gonflage sont aussi prévus dans chaque village. "Ce n’est que la première partie des investissements sur le cyclable, d’autres sont également prévus."

Et les traversées des chaussées?

L’opposition a validé le plan mais a regretté la priorisation des projets: "Je crois que le point central, ce sont les traversées de chaussées , a commenté Jean-Marc Aldric (DRC + ). Même s’il est pertinent d’accroître les stationnements, c’est un regret de ne pas mettre en priorité ces traversées qui sont des points noirs au niveau de la mobilité douce."

Jean-Marc Aldric pointait ainsi les N29 et N243 où des difficultés sont rencontrées pour passer d’un côté à l’autre de la voirie. "L’avantage, c’est que le ministre wallon de la Mobilité a également dans ses compétences le ministère de l’Équipement. Il y a une opportunité à saisir" , a renchéri André Antoine.

Véronique de Brouwer a donc profité de l’occasion pour annoncer une bonne nouvelle: "Au mois d’août, nous présenterons notre priorisation auprès du plan suivant d’investissement pour mobilité active et intermodalité. Nous avons bataillé dur avec d’autres Communes pour pouvoir défendre notre projet. Suite aux demandes répétées, nous allons avoir l’occasion de sensibiliser les autorités sur les traversées des N29 et N243" .