Le compte 2019 a enfin été voté à Perwez: «Les résultats financiers sont très bons»

"C’est le premier compte de cette mandature et je suis très heureux de vous le présenter, avec des résultats exceptionnellement bons, a déclaré Étienne Rigo, l’échevin des Finances. Il présente un boni à l’exercice propre au niveau de l’ordinaire de 947000 euros. Une excellente nouvelle pour les Perwéziens, après une période plus compliquée pour les finances publiques. L’opposition avait mis en doute notre capacité à gérer avec bon sens un budget communal. Nous l’avons fait avec attention et prudence, c’est une fierté de présenter de tels résultats."

À l’extraordinaire, 26 projets étaient prévus "et la plupart ont abouti. À quelques exceptions, comme la cure de Perwez qui n’est pas encore terminée" .

Le seul hic, c’est que ce compte à l’extraordinaire est déficitaire à l’exercice propre de 800000 euros. "Ce qui s’explique par la différence entre le moment où les travaux sont attribués et les financements octroyés. Ces quelques centaines de milliers d’euros seront rééquilibrées en 2019, quand les emprunts auront été concrétisés et les subsides reçus."

Enfin, l’échevin a souligné aussi la baisse de la dette communale. "Depuis 2002, elle n’avait cessé de monter. Elle est passée de 5,5 millions en 2002 à presque 19 millions en 2018. Et puis nous l’avons baissée. Nous étions l’une des communes les plus endettées du Brabant wallon, par habitant. Nous avons redressé cette situation."

L’endettement n’a pas été nié

Les élus du groupe DRC + (opposition) se sont abstenus de voter ce compte. "L’essentiel des projets réalisés, ce sont ceux que nous avons portés lors de la législature précédente et pour lesquels nous avions cherché des subsides, a ajouté André Antoine, le chef de file. Je suis heureux que vous les ayez poursuivis."

Il a ensuite répondu à l’échevin concernant la dette. "Il y avait 6000 habitants et il y en a 9600 aujourd’hui, l’assiette fiscale est donc bien différente. On ne peut pas comparer cette dette, d’autant plus que les taux ont évolué, vous avez même eu des taux négatifs. Et nous faisons partie des communes qui taxent le moins."

Il n’a toutefois pas nié l’endettement. "Quand nous sommes arrivés, le patrimoine communal était dans un état particulièrement difficile. Les voiries étaient délabrées et nous les avons rénovées, avec des subsides généreux et une petite partie financée par la commune. Ce qui ne nous a pas empêchés d’afficher des bonis à l’ordinaire."

Il a enfin rappelé que le boni à l’ordinaire des années antérieures était de 71000 euros, ce qui reprend tous les résultats jusqu’à la prise de fonction d’Ensemble!, avec donc un résultat positif.

Il a enfin commenté ce compte extraordinaire déficitaire. "Comme vous l’avez dit, il peut y avoir des subsides qui n’ont pas encore été versés ou il s’agit peut-être d’une perte. Il faudra attendre les prochains comptes pour tirer des conclusions."