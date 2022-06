Perwez: un radar tronçon est installé depuis ce vendredi le long de la chaussée de Wavre

C’est la Région wallonne qui finance le dispositif ainsi que son fonctionnement. Là aussi, les autorités locales ont dû multiplier les demandes, pour obtenir ce radar tronçon. Important, car il s’agit d’un point noir au niveau de la mobilité à Perwez. "C’est un endroit accidentogène. Heureusement, il n’y a pas eu de décès, jusqu’à présent. Mais de nombreux accidents, avec dégâts matériels et blessés. Avec les traversées de chaussées, ce sont les deux points noirs dans la commune."

Ajouter un ou deux passages pour piétons

Cette étape franchie, d’autres aménagements pourront voir le jour sur cette portion de la chaussée de Wavre. "Maintenant que la vitesse est réduite et contrôlée, nous avons les arguments pour ajouter un ou deux passages pour piétons. Les cyclistes et piétons ne peuvent circuler que d’un côté de la chaussée, il faut donc leur permettre de traverser à un moment." Et l’aménagement d’une piste cyclable des deux côtés semble, pour le moment compliqué. "Car les travaux ont été faits par la Région wallonne il y a cinq ans, environ, sous l’ancienne législature. C’est difficile d’aller lui demander de refaire cette partie."

Le bourgmestre est quand même ravi de voir ce dossier aboutir. Récemment, les boîtiers des radars ont été remplacés, par d’autres plus modernes. Et un radar a été acquis par la zone de police, afin d’accélérer la rotation du dispositif, installé plus régulièrement aux différents endroits.

"Là, on va travailler sur l’avenue Wilmart, le rond-point de la Ville de Wavre, la traversée des chaussées, ainsi que sur la deuxième partie de la chaussée de Wavre (entre le rond-point du magasin Action et la rue de la Station), si on y arrive."

Ensuite, il s’agira de sécuriser les traversées de chaussées, notamment la chaussée du Lieutenant Bigourdan. "Nous allons multiplier les contacts avec la Région wallonne, en espérant qu’elle réagisse assez vite. Si la Région ne bouge pas, nous allons devoir le faire nous-mêmes. Les aménagements ne peuvent être réalisés sans son accord, vu que les voiries sont régionales. Mais elle sera évidemment heureuse qu’on paie à sa place. On va tout faire pour avancer sur ces traversées, maintenant que le dossier de la chaussée de Wavre est clôturé."