Perwez: un speed dating, le 20 juin, pour le circuit court de l’Est du BW

"C’est une première en BWmais un rendez-vous similaire a déjà été organisé par un autre GAL et on s’en est largement inspiré, explique Justine de Barquin, chargée de mission au GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne. Nous avons invité des producteurs des sept communes de l’Est du Brabant wallon, mais aussi de Fernelmont, Andenne, Wasseiges, Hannut et Lincent. Cet événement a pour objectif de favoriser les partenariats."

Répondre à une demande des producteurs

Ce rendez-vous répond à une demande formulée par les producteurs. "Je travaille souvent avec les maraîchers lorsque je me rends sur les marchés , poursuit Justine de Barquin. Une de leurs difficultés, c’est de trouver des canaux de commercialisation. Beaucoup sont intéressés par une collaboration avec des restaurants, mais ça prend du temps de les démarcher un par un. Alors qu’ici, 41 producteurs participeront à cet après-midi et pourront rencontrer de nombreux acteurs. Nous avons déjà 31 confirmations et nombreux sont certainement ceux qui viendront sans inscription préalable."

Lundi 20 juin, dès midi

Concrètement, les producteurs sont attendus à Perwez pour midi. "Un moment sera d’abord consacré au réseautage entre producteurs. Le GALoffrira un lunch au cours duquel les participants pourront discuter et nouer des contacts. Une petite visite de la ferme est également prévue."

Puis, de 14h à 17h, les transformateurs et restaurateurs feront le tour des stands, afin de découvrir les possibilités qui s’offrent à eux, dans la région. "Les producteurs auront chacun une table. On leur a conseillé d’apporter leurs produits, si c’est possible. De proposer une dégustation, par exemple. Bien entendu, un producteur d’asperges aura du mal, vu que la saison est terminée. Du coup, ils peuvent présenter des images, donner leur carte de visite. Il n’y a aucune exigence, chacun fera à sa manière."

Un drink clôturera ce speed dating sur le coup de 17h-18h.