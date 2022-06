Le conseil communal de Perwez a approuvé, lors de sa dernière séance, le lancement de deux appels à candidatures aux postes de directeur/directrice pour les écoles communales de Perwez et de Thorembais-les-Béguines. Les deux personnes qui occupent actuellement ces postes ont en effet demandé un aménagement de fin de carrière pour la totalité de leur charge à partir de la prochaine rentrée scolaire. Les modalités pratiques de recrutement et d’examen seront définies en commission paritaire locale. Le recrutement est ouvert aux candidatures externes.

Par ailleurs, comme lors de toute fin d’année scolaire, sur base des chiffres de la population scolaire de l’année précédente, des périodes et des emplois sont octroyés aux écoles. Et là, "bonne nouvelle pour le pouvoir organisateur car tous les enseignants nommés rentrent dans le cadre, ils auront donc un emploi assuré pour l’année scolaire à venir , se réjouit l’échevine Julie Dams. Grâce au travail précieux de la responsable du service enseignement, en collaboration avec les directions, nous préparons la rentrée scolaire depuis plusieurs semaines. Le cadre étant fixé, nous allons pouvoir communiquer les différentes attributions aux équipes pédagogiques leur permettant ainsi de partir en vacances l’esprit tranquille et d’aborder la nouvelle année sereinement."

Achat groupé d’énergie

Autre point, une convention de coopération relative à l’organisation d’un achat groupé dans le cadre d’un marché de fourniture d’énergie. Alors que les coûts de l’énergie augmentent, le collège a proposé au conseil d’adhérer à la centrale d’achat de l’Intercommunale pure de financement du Brabant wallon dans le cadre d’un marché de fourniture d’énergie pour les années 2023- 2024. Ceci en espérant pouvoir bénéficier de tarifs plus avantageux.

Fabriques d’église

Enfin, les comptes 2021 des fabriques d’église ont été approuvés pour Saint-Lambert à Orbais, Saint-Ulric à Malèves, Saints-Roch-et-Martin à Thorembais-les-Béguines et Saint-Trond à Thorembais-Saint-Trond. Chaque fabrique perçoit une subvention communale annuelle. La majorité a salué la bonne gestion des différentes fabriques ainsi que l’importance de leur présence et de leur action dans les villages.