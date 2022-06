D’une part, il ne tarit pas d’éloges: "La nouvelle CLDR se distingue de la précédente par la haute qualité de son accompagnement, mais aussi par son atmosphère résolument constructive et sereine. Pour avoir subi le climat délétère et les tensions permanentes qui entravaient les séances de la CLDR à la fin de la précédente législature, je me réjouis du vent nouveau qui souffle depuis 2019. Cette saine dynamique traduit l’authentique volonté des nouvelles autorités de redonner son lustre à la participation citoyenne. Je suis particulièrement reconnaissant envers tous les acteurs impliqués dans ce renouveau" .

D’autre part, il se dit "profondément préoccupé par a participation nettement insuffisante, tant des citoyens que des élus" .

DRC «crève tous les plafonds de l’absentéisme»

Le règlement d’ordre intérieur imposé par la Région wallonne impose un quorum de 50% des membres citoyens lors des étapes clés, mais "de depuis plusieurs réunions, ce taux n’atteint plus guère la moitié des membres citoyens. Le 18 mai dernier, il aura fallu tout le pouvoir de persuasion de la Fondation rurale de Wallonie ainsi que le recours à la formule “hybride” (présentiel et distanciel simultanés) pour obtenir, d’extrême justesse, à l’arraché, la présence de 17 des 33 membres citoyens. Se pose dès lors plus profondément un problème de désaffection progressive de la CLDR par un nombre élevé de membres citoyens, et ceci pour différentes raisons: nouvelles activités et/ou priorités professionnelles et/ou privées, désintérêt, abandon durant la crise du Covid."

Autre constat, le taux de participation des élus est, quant à lui, spectaculairement bas: "Lors de la dernière législature déjà, le “quart politique” ne brillait pas par son assiduité. Depuis trois ans, les statistiques de présence ne donnent pas une image flatteuse de l’intérêt que portent nos élus à la commission. Leur participation globale moyenne atteint à peine 25%, soit la moitié environ de la participation citoyenne (49%). Une grande disparité s’observe entre les deux groupes politiques. La majorité (Ensemble) atteint un taux de participation moyen de 38%, il est vrai tiré vers le haut par la grande fidélité de l’échevine de la Participation citoyenne, Véronique de Brouwer (10 participations sur 11), et celle du bourgmestre, Jordan Godfriaux (6 participations)" .

Jacques Luyckx relève encore que l’opposition (DRC) "crève tous les plafonds de l’absentéisme (90%). 71% des membres ne daignent même pas s’excuser, seuls 19% observant cette règle de savoir-vivre. Avec un taux moyen de présence d’à peine 10% représentant, en moyenne, un demi-membre par réunion l’opposition est quatre fois moins présente que la majorité" .