À Perwez, elles étaient 75 finalistes sur 2000 candidatures reçues. "Peu importe le physique, une femme est rayonnante, indique l’organisatrice Nathalie De Reuck. Les filles présentes sont allées au bout du challenge malgré, pour certaines, de gros complexes, avec parfois le fait de ne pas être top dans leur corps mais là, elles ont osé être devant un public!"

Il s’agissait de la huitième édition de Top Women, la première à Perwez.

La localisation est très centrale pour les finalistes, qui viennent de toute la Wallonie et, pour certaines, de Flandre. La manifestation grandit aussi au fil des années.

"C’est selon moi la plus grande aventure féminine belge. Autant de femmes chaque année qui postulent (entre 1500 et 2000), avec un objectif qui n’est pas la couronne, mais la confiance en soi! Durant toute la préparation à la finale, les femmes ont droit à un coaching, à des challenges individuels ou de groupe, pour sortir de leur zone de confort. Et quand on voit la progression de la majorité d’entre elles, de l’inscription à la finale, c’est juste waouw."

À la question de savoir pourquoi Top Women existe, Nathalie De Reuck rétorque sans hésiter: "Les gens ont de plus en plus de complexes. Le contexte où les femmes évoluent est de moins en moins évident. On demande une beauté inatteignable pour 98% des femmes."

Dimanche, la finale s’est donc déroulée lors d’une journée bien remplie. Le matin, c’était la répétition générale avec le maquillage, les coiffures, les essayages pour ensuite défiler. Tout d’abord en noir avec des slogans, puis en tenue de ville avant l’épreuve la plus prenante: le défilé en lingerie devant le public. Et enfin, la cerise sur le gâteau, la tenue de cérémonie, comme des princesses.

C’est Laurence Dubois, d’Oreye, qui est Top Women 2022. Elle devance Hélène Nowé (Mouscron) et Corine Boossy (Verviers). Le prix du jury revient à Isabelle Mack (Huy) alors que le prix du public est allé à Joëlle Robin, d’Annevoie.