Une charte de la ruralité pour améliorer la cohabitation entre agriculteurs et citoyens en Brabant wallon

On en a entendu tant et plus des histoires de la cohabitation, parfois difficile, entre des agriculteurs et des habitants, mercredi à Perwez, première commune du Brabant wallon à avoir adopté la charte de la ruralité.

«La population, pas toujours informée des nécessités et des réalités agricoles»

La charte, une initiative de la Province, est née du constat de ces difficultés que rencontrent habitants et agriculteurs à vivre ensemble.

"Bon nombre d’agriculteurs souffrent de l’image véhiculée de leur métier et des conflits récurrents, notamment sur les réseaux sociaux, au sujet de diverses nuisances (cris des animaux, odeurs, poussière, pulvérisations, circulation routière…). Ces griefs, parfois regroupés sous le terme générique d’agribashing, ne sont le fait que d’une partie de la population, pas toujours informée des nécessités et des réalités agricoles" , a observé le collège provincial représenté par Isabelle Evrard, la députée provinciale en charge de l’agriculture. Elle précise: " Le monde agricole est également un lieu d’échanges, de contacts, de découvertes, proche de nous, qui souvent souffre d’incompréhensions. Depuis plusieurs années, nous avons à cœur, au travers de notre action provinciale, de rapprocher les deux mondes."

La charte se présente sous la forme d’une publication de 20 pages au travers de laquelle les auteurs vulgarisent la réalité du monde agricole et rappellent les comportements adéquats que doivent adopter les citoyens en milieu rural comme: se garer correctement, tenir son chien en laisse, ne pas nourrir les animaux en prairie, faire attention aux plantes toxiques…

"De leur côté, les agriculteurs font l’objet de très nombreux contrôles chaque année, r appelle Quentin Duchenne du Centre provincial de l’agriculture et de la ruralité. D a ns le cadre de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, par exemple, la réglementation est très stricte et fortement réglementée. Le moindre écart peut entraîner de très importantes conséquences financières."

«L’agriculture a besoin de plus de respect»

Il est aussi rappelé que de nombreux agriculteurs souhaitent aller plus loin en s’engageant dans diverses démarches positives pour la société et l’environnement.

" On aurait aussi pu ap plau dir les agriculteurs durant le Covid car ils n’ont cessé de travailler et de produire de la nourriture locale pour tous, souligne Pierre Houbotte, le président de la Chambre d’agriculture du Brabant wallon. On traverse les crises et les agriculteurs restent les garants de l’approvisionnement en nourriture et pourtant, les consommateurs ne se rendent pas compte de tout le travail qu’il y a derrière. L’agriculture a besoin de plus de respect."

La charte, qui, à Perwez, sera notamment distribuée aux nouveaux habitants, doit en tout cas favoriser une meilleure connaissance du monde agricole mais, comme à la ferme Mandelaire, qui accueillait le lancement de ce nouvel outil, on estime que le contact direct permet lui aussi de rappeler pourquoi l’agriculture reste essentielle. Même en Brabant wallon.

Espace Agripedi@bw, chaussée de Bruxelles, 416 à 1300Wavre. info@agripediabw.be 083 230642