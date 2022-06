Cet outil de gouvernance pluriannuel repose sur une collaboration entre le collège et l’administration. Il est soumis à une évaluation au minimum à mi-législature et au terme de celle-ci. "Le PST comporte huit objectifs stratégiques pour 175 actions, rappelle le bourgmestre de Perwez Jordan Godfriaux. A mi-mandat, un peu plus de la moitié d’entre elles ont été réalisées, 46% sont initiées et/ou en passe d’être réalisées. Seulement 4% des actions n’ont pas encore été initiées et réalisées. De plus, de nombreuses nouvelles actions ont été amenées depuis. Nous en dénombrons une soixantaine . Ceci sans compter la gestion de la pandémie, les inondations et l’accueil de réfugiés ukrainiens. Nous nous réjouissons de cette évaluation à la moitié de la mandature. En effet, malgré les crises successives (audit financier, pandémie, inondations…) et une gestion rigoureuse des deniers publics, de nombreux projets ont pu voir le jour et 60 nouveaux projets ont été développés."

Citons par exemple la gratuité des salles communales pour nos écoles fondamentales, clubs et associations (réalisé), la création de deux terrains de padel (initié), l’aménagement de la rue de l’Intérieur (initié), le permis de végétaliser (réalisé), la réfection de l’avenue Wilmart et de la rue du Mont (phases I réalisée)…

«La majorité fait du surplace»

Du côté de l’opposition, la vision n’est pas la même. "46%… tout est dit, indique André Antoine. D’autant que dans ce pourcentage, la majorité englobe son soutien à des projets ou activités que nous avions concrétisés. Je rappelle que le contournement a été supprimé et que les alternatives promises n’ont pas vu le jour, que la sécurisation des N243 et N29 se fait attendre, que les chantiers sont à l’arrêt pour le presbytère et la gare. Rien ne bouge pour les voiries, le centre de jour en maison de repos est abandonné. Bref, la majorité fait du surplace. Beaucoup de promesses aux citoyens mais sans lendemain. Trois ans et demi après les annonces, ce n’est pas suivi de faits…"

De son côté, Jordan Godfriaux confirme que les dossiers gare et cure sont en stand-by. "Tout est ficelé au niveau du budget mais quand on fait face à une faillite de la société, nous ne sommes pas responsables. Quant aux dossiers issus de la précédente majorité, c’est logique qu’on les finalise il me semble… Il ne fait pas oublier les gros efforts effectués au niveau du réseau d’eau qui ne produisait plus que 46%. Nous avons travaillé pour solutionner pas mal de problèmes sur celui-ci et nous sommes à présent à 72%. Nous avons aussi rénové la rue du Mont, mis en place un plan trottoir, sans oublier la toiture de l’hôtel de ville. Sans oublier le fonds de pension qui permettra aux agents contractuels d’avoir des garanties pour leur avenir. Et enfin, nous avons travaillé pour la lutte contre les déchets et pour la mise en place d’une série de primes."