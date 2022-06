Perwez: des projets malgré le trou de 2,7 millions

Jordan Godfriaux souligne que, jusqu’en 2017, ce qui était présenté n’était que des bonis fictifs. "La vérité a été trahie, volontairement ou non, à eux de le dire…"

Mais ce n’est pas la seule donnée à prendre en compte puisque, à l’heure actuelle, les administrations doivent composer avec l’actualité: la hausse des prix de l’énergie. "On s’en sort encore bien cette année grâce à nos prix fixes jusqu’à la fin 2022. Du coup, à part le carburant et le mazout de chauffage, cela reste mesuré. On a cependant à prendre également en compte l’impact sur les salaires."

La majorité a également anticipé sa gestion de la dette. "Actuellement, nous avons une dette consolidée à 60%. Nous avons travaillé pour augmenter cette consolidation de 20%, et donc avoir dorénavant une dette consolidée à hauteur de plus de 80%, ce qui permet de voir venir…"

«On a sorti beaucoup de nouveaux projets»

Tout cela mis ensemble, à l’ordinaire, la majorité a été amenée à gratter pour trouver des solutions. Elle a donc réalisé la ponction nécessaire pour cette MB1, ce qui amène à réduire le fonds de réserve à 0. "Cet exercice 2022 était déjà compliqué, mais nous avons dû, pour faire face, et éviter de justesse la tutelle régionale et le CRAC, trouver 200000€ à enlever. Grâce à l’excellent travail de la directrice financière et de son équipe, nous y sommes parvenus, et même si la situation n’est pas bonne, c’est un fait, grâce à une gestion rigoureuse se basant sur les recettes et les dépenses, année par année depuis notre arrivée au pouvoir, on a sorti beaucoup de nouveaux projets."

Et ce n’est pas terminé puisque dans cette MB1, on notera 400000€ pour la participation à l’éolienne citoyenne "qui amènera un retour financier intéressant et cela relativement rapidement" , conclut Jordan Godfriaux.

On note aussi un espace bien-être pour le personnel communal (25000€), une rampe pour les PMR au cimetière de Malèves (50000€), un skatepark près du centre sportif (250000€, subsidiés en partie par Infrasports), une extension du chalet colombophile (40000€ avec un subside de la Province) et un véhicule pour le service des eaux (40000€).