Finaliste de The Voice, Alice Van Eesbeeck est choriste de Typh Barrow depuis un an

Cela fait maintenant un an, depuis sa finale perdue à The Voice en 2021, qu’Alice, accompagne son ex-coach sur scène en tant que choriste. "Typh nous avait promis qu’elle nous emmènerait en tournée, elle a respecté ses engagements. Edith, demi-finaliste de la même saison que moi, m’accompagne également. Typh nous considère comme des membres de l’équipe, elle nous invite même à rejoindre le devant de la scène à plusieurs reprises. Nous sommes six personnes au total durant cette tournée et c’est une expérience magnifique."

La jeune femme, derrière le micro du début à la fin du spectacle, est en tournée avec l’artiste bruxelloise depuis octobre l’an dernier. "Nous avons chanté à plusieurs reprises au Forum de Liège, maintenant à Forest National ensuite il y aura les festivals d’été… , se réjouit la Perwézienne. Nous avons beaucoup travaillé avec Typh ces derniers mois pour améliorer le show."

Alice Van Eesbeeck travaille en parallèle sur son projet artistique personnel qu’elle aimerait dévoiler au public à la rentrée. "Certaines choses sont déjà prêtes, j’ai montré quelques extraits acoustiques sur mes réseaux sociaux mais je ne sais pas encre dire exactement quand ça sortira" , conclut l’artiste qui a travaillé également aux côtés du Lasnois Ben’do.